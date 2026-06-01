Crimen de Agostina: "No entiendo por qué quedé pegado", dice un audio enviado por Barrelier

En las últimas horas se dio a conocer un mensaje de audio enviado por Claudio Barrelier al padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba.

La prueba que ya fue incorporada al expediente judicial, revela cómo el único detenido intentó desviar la resolución del caso antes de que las filmaciones de las cámaras de seguridad y los peritajes confirmaran que el crimen ocurrió en su vivienda ubicada en el barrio Cofico.

En la grabación, Barrelier intentó desligarse del hecho: "Yo de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada, entonces no entiendo por qué me quedo pegado con todo esto", sostenía el imputado de 33 años.

El mensaje revela además cómo el acusado buscó desacreditar las acusaciones en suc ontra mientras afirmaba estar involucrado en el esclarecimiento del caso. "Yo ya hablé con Meli, ya le expliqué todo el tema, fui, declaré, me allanaron, allanaron la casa de mi vieja, y ahora sale la madre de la Meli a escracharme de esa forma, cuando no tengo nada que ver", argumentaba en el audio, para luego añadir: "Al contrario, yo también estoy dando una mano, estoy ayudando en lo que más puedo".

Al ser consultado por la menor, Barrelier detalló una supuesta conversación telefónica ocurrida la noche del sábado 23 de mayo para explicar el motivo del encuentro. "Agostina... cuando yo llego a mi casa como a las 10 y media me llama por teléfono diciéndome que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que ella estaba en Fragueiro y Campillo", relató.

El imputado afirmó ante el padre de la menor que la encontró en esa ubicación y pagó por el viaje en remís de la adolescente. Luego explicó que ella le pidió que pague por un segundo traslado hacia otro domicilio. "Me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara hasta la casa del noviecito y yo le dije que no tenía movilidad, que no había forma", aseguró en el audio para justificar la presencia de la joven en la zona.

Ante la supuesta imposibilidad de llevarla, el acusado menciona en el audio la hipótesis de que la menor ya tenía una alternativa planificada con otra persona. "Ahí nomás la llama por teléfono un guaso que para mí ya estaba todo arreglado... para mí ya había organizado, como no tenía plata se vino para este lado, como para pirarse rápido de la casa", adujo para sostener la idea de una desaparición por decisión de la joven.

La estrategia del detenido incluyó la descripción de un automóvil ajeno en el cual, según su versión, la víctima se había retirado: "Cuando veníamos caminando para acá, como para la puerta de mi casa, frena un auto rojo, que es el auto que le digo a Melisa... se sube y se va", detalló en la grabación.

Durante el mensaje, el sospechoso también manifestó su disconformidad con los datos que comenzaban a trascender en el entorno de la víctima. "Me cae la información porque no me la quieren contar. No puede ser, no puede ser que salga a hablar así la madre de la Meli de mí", expresó.

Esta versión exculpatoria se desmoronó el viernes por la noche cuando, ante el avance de las pruebas recolectadas por la fiscalía de Raúl Garzón, el sospechoso se quebró y reconoció que la adolescente que ingresaba a su casa era Agostina.

Los peritajes posteriores con luminol confirmaron la presencia de rastros hemáticos (sangre) en el inmueble y en elementos cortantes.

La investigación determinó que el crimen se cometió entre las 23 del sábado y las 2 del domingo.

Las cámaras de seguridad del sector captaron los movimientos del automóvil Ford Ka negro del detenido, el cual fue utilizado para trasladar el cuerpo desmembrado hacia un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, donde fue hallado tras seis días de búsqueda.

En tanto, Barrelier permanece detenido en el hospital de la cárcel de Bouwer bajo estricta vigilancia médica. Las autoridades judiciales dispusieron la medida de resguardo tras detectar indicadores de riesgo de suicidio en el relato del detenido.