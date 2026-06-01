El escalofriante relato de la joven que denunció a Barrelier por secuestro: "Agostina pude haber sido yo"

El crimen de Agostina Vega volvió a poner bajo la lupa a Claudio Barrelier y reavivó el testimonio de una joven que, un año antes, lo había denunciado por un episodio que aún la persigue. Por primera vez, la víctima contó públicamente lo que asegura haber vivido dentro de la vivienda de Del Campillo 878, el mismo lugar donde los investigadores sospechan que la adolescente de 14 años fue asesinada.

Con la identidad resguardada y la voz modificada, la mujer relató una secuencia de hechos que describió como aterradora. Según explicó, tenía 20 años cuando logró escapar de la casa en condiciones desesperantes: "Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", recordó.

Su historia comenzó cuando llegó al domicilio junto a Barrelier. Al ingresar, según contó, el hombre cerró la puerta de inmediato. Aunque en un primer momento no sintió temor, aseguró que algo le generó desconfianza: "Yo no tenía miedo, pero presentía algo", relató.

De acuerdo con su versión, la situación cambió drásticamente cuando Barrelier comenzó a caminar por la vivienda con un cigarrillo en la mano y luego exhibió un arma de fuego. "Me hizo sentarme en el sillón y me preguntó a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto", recordó.

Más tarde, afirmó que le exigió que entregara su teléfono celular y la llevó hasta una habitación. Allí, le ordenó que se quitara la ropa. "Le pregunté: ‘¿Querés tener relaciones? ¿Por qué de esta manera?'", dijo la chica, quien agregó que Barrelier le respondió que otras personas debían verla para comprobar que era alguien de confianza y que supuestamente iban a entregarle dinero.

La joven describió que atravesó un momento de extrema angustia. "Estaba desesperada y llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto", expresó.

El relato se volvió aún más inquietante cuando recordó que el acusado tenía en sus manos una pistola y cinta adhesiva sin usar. Tras abrir el rollo con un cuchillo, comenzó a inmovilizarla: "Me ató los pies, me ató las manos y me tapó la boca con cinta", afirmó.

Sin embargo, tuvo una oportunidad para escapar. De acuerdo a su relato, las ataduras en sus piernas no habían quedado firmes y eso le permitió huir: "Salí corriendo y pedí ayuda. Tenía miedo de que me hiciera algo", sostuvo.

Una vez a salvo, pidió a los vecinos que llamaran de inmediato a la Policía. También les advirtió que el hombre estaba armado y que varias de sus pertenencias habían quedado dentro de la vivienda.

Claudio Barrelier, detenido por el crimen de Agostina Vega.

Denuncia, detención y liberación

Cuando los efectivos llegaron al lugar, la respuesta de Barrelier la sorprendió. "Él decía que no me conocía, que no sabía quién era, que era mentira", recordó.

La joven fue asistida en el Polo de la Mujer y la Justicia ordenó un allanamiento en la propiedad. Allí se recuperaron algunas de sus pertenencias. "Encontraron mis zapatillas, la calza y un buzo, pero el celular no. Tampoco el cuchillo ni la pistola", detalló.

Como consecuencia de la denuncia, Barrelier fue arrestado. Sin embargo, recuperó la libertad el 26 de mayo de 2025 luego de permanecer detenido durante 20 días y abonar una fianza de cinco millones de pesos. La investigación judicial continúa abierta.

La joven cuestionó con dureza el accionar de la Justicia. "Yo presenté todo tipo de pruebas. Creo que fue muy injusto que no hayan hecho nada y que lo hayan dejado preso 20 días", manifestó.

La casa de Claudio Barrelier, donde los pesquisas creen que mató a Agostina.

Además, aseguró que había solicitado ser informada en caso de que el acusado recuperara la libertad, algo que nunca ocurrió. "Yo ni sabía que había salido", señaló. También explicó que luego de declarar en varias oportunidades perdió contacto con el avance de la causa. "Me llamaron a declarar, pasó ese día y a las dos semanas me llamaron de nuevo. Me retuvieron el celular y de ese día no supe más nada del caso", agregó.

Tras aquella denuncia, dijo que Barrelier no volvió a buscarla ni intentó comunicarse con ella. Sin embargo, el miedo regresó con fuerza al conocer los detalles del asesinato de Agostina y el lugar donde se habría cometido. "Podría haber sido yo. Ella no tuvo la misma suerte que tuve yo en salir", expresó conmovida.

A pesar del temor que todavía siente, decidió romper el silencio para acompañar el reclamo de justicia por la adolescente asesinada. "Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también tengo miedo, pero yo creo que si hablo ahora es porque quiero que se haga justicia por esa nena", concluyó.