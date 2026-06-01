Qué revelará la autopsia del caso Agostina Vega: desde la causa de muerte hasta si Barrelier actuó solo

La investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado en un descampado de Ampliación Ferreyra, en Córdoba, ingresó en una etapa decisiva. Con Claudio Barrelier detenido como único imputado, el foco de la causa está puesto en una serie de peritajes forenses que podrían redefinir el rumbo del expediente y ampliar la acusación.

La fiscalía a cargo de Raúl Garzón aguarda los resultados de la autopsia y de distintos estudios en curso para determinar la causa exacta de muerte, establecer si existió abuso sexual y confirmar si el sospechoso actuó solo o contó con algún tipo de colaboración.

Qué busca probar la autopsia

El primer interrogante que los forenses intentan responder es cómo murió Agostina. Los especialistas trabajan para determinar si el mecanismo fue asfixia, golpes, heridas cortantes, intoxicación u otro factor que todavía permanece bajo análisis.

Los estudios también apuntan a establecer el momento aproximado de la muerte. La hipótesis de los investigadores ubica el crimen entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo 24. La autopsia deberá confirmar o descartar esa línea temporal.

Claudio Barrelier, principal apuntado por el femicidio.

Otro eje central es la búsqueda de evidencias compatibles con una agresión sexual. Los peritos trabajan sobre muestras biológicas y rastros que permitirían establecer si existió abuso previo a la muerte o durante las horas posteriores.

Por último, la secuencia de lesiones también está bajo análisis. La presencia de heridas defensivas, golpes previos o marcas producidas después de la muerte podría aportar información sobre la dinámica del crimen y sobre la posible participación de más personas.

Las pericias sobre el auto, los celulares y la casa del sospechoso

La autopsia no es el único frente abierto. Los investigadores realizaron pruebas de luminol en la casa de barrio Cofico donde se sospecha que ocurrió el crimen, en busca de rastros de sangre que hayan sido limpiados o alterados. También se analizan herramientas y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos.

Un punto igualmente relevante son las pericias sobre el Ford Ka negro que habría sido utilizado para trasladar los restos hasta el lugar del hallazgo. Los especialistas buscan restos biológicos, fibras y cabellos compatibles con la hipótesis fiscal.

Los celulares secuestrados durante la investigación representan otra pieza clave. La Justicia analiza las comunicaciones de Barrelier, de la madre de Agostina, Melisa Heredia, y de otras personas vinculadas al entorno de la víctima para reconstruir movimientos y contactos registrados antes y después de la desaparición.

Entre los mensajes bajo análisis figura uno que Heredia recibió durante la búsqueda de su hija: "Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila". La Justicia intenta determinar quién lo envió, desde dónde fue emitido y si se trató de una maniobra para desviar la investigación. También se analizan audios y llamados que la madre aportó a la fiscalía y que, según declaró, podrían corresponder a personas del entorno del principal sospechoso.