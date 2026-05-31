La trágica historia de vida del papá de Agostina Vega: perdió a sus padres, a su hermana y ahora a su hija

La conmoción por el asesinato de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo de dolor en las últimas horas tras conocerse la desgarradora historia de vida de Gabriel Vega, el papa de la adolescente.

En declaraciones a la prensa, Vega contó que sus padres "fallecieron en un accidente de tránsito" y a esa tragedia se sumó la muerte de su hermana, ocurrida hace apenas un mes y medio por cáncer. Ahora perdió a su única hija, cuyo cuerpo fue encontrado el sábado en un descampado en las afueras de la ciudad de Córdoba tras estar una semana desaparecida.

En su testimonio a los medios, Gabriel Vega además recordó que el fin de semana en el que desapareció Agostina estaba en Merlo, provincia de San Luis, y se enteró de lo ocurrido a través de una llamada del padrino de la adolescente. "Me agarró una crisis de nervios", aseveró e indicó que al día siguiente regresó a Córdoba y comenzó a investigar por su cuenta para colaborar con la búsqueda.

La entrevista con Barrelier

Gabriel Vega, quien fue policía, también se refirió a su charla con Claudio Barrelier, el principal sospechoso que tiene la causa. La conversación fue antes del arresto.

"Me puse a investigar quién era Claudio Barrelier porque de la otra parte no me daban información. Así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con él. Hay una grabación, una prueba de todas las cosas que dice. La verdad es que son bastante duras", aseveró.

Asimismo, manifestó sus sospechas sobre el vínculo entre el único detenido por el crimen y Melisa Heredia, la mamá de Agostina, aunque evitó dar detalles. "Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo", afirmó.

Por último, Gabriel Vega reiteró su pedido de justicia. "Lo único que quiero es que caiga quien tenga que caer. Ya no me interesa más nada", sentenció.