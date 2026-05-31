Caso Agostina Vega: detalles del descampado en el que hallaron el cuerpo de la adolescente

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega tuvo lugar en un descampado ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba, con una extensión de aproximadamente 240 hectáreas y de difícil acceso debido a particularidades geográficas.

La justicia de Córdoba confirmó este sábado por la tarde la aparición del cuerpo descuartizado de la adolescente de 14 años, tras la realización de rastrillajes en Ampliación Ferreyra.

Se trata de un predio rural a aproximadamente 12 kilómetros del centro de la ciudad, que cuenta con presencia de lagunas, canales y extensos descampados. El hallazgo se produjo a tres kilómetros del ingreso y en una zona de acceso bastante complicada para los investigadores.

En el último rastrillaje participaron efectivos de Infantería y Caballería, bomberos, helicópteros, equipos de drones, perros rastreadores, brigadas del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

A lo largo de la semana fue una de las zonas que se estaban investigando debido a que el único detenido habría ingresado, con un auto prestado, en Ampliación Ferreyra el lunes entre las 11:45 y las 12:15.

La última vez que había visto con vida a Agostina fue el pasado sábado 23 de mayo cerca de las 22:30 cuando se subió a un remis rumbo a la casa de Claudio Gabriel Barrelier, que era una expareja de la madre de la víctima.