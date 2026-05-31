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Domingo, 31 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
DESPEDIDA

Último adiós: armaron un santuario en la puerta de la casa de los abuelos de Agostina Vega

La vereda de la casa de los abuelos de Agostina Vega se transformó en un espacio de memoria para los familiares y allegados.

SGorostiaga
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Luego del hallazgo del cuerpo de la adolescente Agostina Vega, de 14 años, familiares y amigos se acercaron hacia la puerta de la casa de los abuelos de la joven para rendirle un homenaje con velas y fotos.

En este domicilio en el barrio Mosconi rápidamente colocaron imágenes de Agostina, carteles con pedidos de justicia y esclarecimiento del caso, y encendieron velas en las rejas y las veredas.

Armaron un santuario en la puerta de la casa de los abuelos de Agostina.
Armaron un santuario en la puerta de la casa de los abuelos de Agostina.

Uno de los parientes de la víctima gritó: "¿Qué hacemos sin mi sobrina?" cuando las cámaras de televisión se acercaron al lugar, y luego cerraron la puerta del lugar pidiendo respeto por el duelo que deben atravesar.

El cuerpo de Agostina fue hallado entre una zona de pastizales en el barrio de Ampliación Ferreyra, a aproximadamente 12 kilómetros del centro. El único detenido por el caso es Claudio Gabriel Barrelier.

Incidentes en una marcha en pedido de justicia

 

El sábado por la noche, a horas de haberse conocido la peor noticia, un grupo de familiares y allegados se movilizó hacia una dependencia policial, donde se habría radicado, con trabas y dificultades, la primera denuncia por desaparición.

En el sitio central de la movilización se había desplegado un importante cordón policial para evitar el avance de las personas que reclamaban justicia; y esta situación provocó un ataque con piedras y otros objetos de los manifestantes hacia los efectivos, además de una represión policial a los manifestantes.

A lo largo de la manifestación, algunas calles aledañas al departamento estatal fueron cortadas utilizando maderas, cartones y neumáticos que se incendiaron. Por su parte, los efectivos policiales utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos.

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