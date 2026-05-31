Crimen de Agostina: piden agravar la imputación a Barrelier y no descartan más responsables

La confirmación del femicidio de Agostina Vega abrió una nueva etapa judicial. La querella reclama una recalificación de los delitos contra Claudio Barrelier y no descarta que surjan nuevas responsabilidades a medida que avance la causa.

El abogado Gino Torreani, representante del padre de la víctima, Gabriel Vega, fue contundente: "Hay evidencia clara y concreta que tiene acorralado a Barrelier y demuestra que fue el autor del hecho".

Cuando le preguntaron directamente si lo considera el asesino, respondió sin dudar: "Todo indicaría que sí, y que le corresponde una pena ejemplar".

Barrelier fue imputado originalmente por "privación ilegítima de la libertad", una carátula que para la querella ya no refleja la gravedad de los hechos. "Esa carátula tiene que ser modificada y en eso va a trabajar el fiscal en las próximas horas", explicó Torreani.

La nueva imputación debería contemplar el femicidio seguido de abuso sexual, conforme a la reconstrucción que manejan los investigadores.

El vínculo con la madre de Agostina, bajo la lupa

Uno de los ejes que podría cobrar peso en las próximas etapas es la relación entre Barrelier y la madre de Agostina. Torreani señaló que las declaraciones previas del padre apuntaban a cómo "esta persona llegó al entorno de Agostina", aunque aclaró que por el momento no consta que la madre esté imputada.

"No sabemos tampoco si fue admitida como querellante o si esa participación fue rechazada. Eso se conocerá con el avance de la investigación", precisó.

Posibles cómplices y el trabajo de la fiscalía

La investigación también deberá determinar si hubo otras personas involucradas. "Si hubo más partícipes y cuál fue su grado de participación, se trabajará en eso conforme avance la causa", indicó el letrado, sin adelantar conclusiones.

Torreani defendió además el trabajo realizado durante los días de búsqueda: "Desde el minuto cero se puso en marcha todo el aparato estatal. Se hizo mucho trabajo silencioso dentro de los límites de un Estado de Derecho".

Destacó también que el propio Gabriel Vega participó en cada rastrillaje y allanamiento. "Por eso conoce cómo fue el trabajo y está conforme", cerró.

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