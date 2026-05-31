Crimen de Agostina: volverán a indagar a Barrelier y no descartan nuevas imputaciones

El fiscal Raúl Garzón confirmó este sábado que Claudio Barrelier, principal sospechoso por el crimen de Agostina Vega, será citado nuevamente a indagatoria.

"El detenido será llamado otra vez a declarar", sostuvo durante la conferencia de prensa. Además, la fiscalía no descarta nuevas imputaciones.

Las autoridades del caso deberán determinar si el crimen fue premeditado o si se precipitó en el momento, lo que podría llevar a citar al círculo íntimo del acusado e incluso al de la propia víctima.

Los investigadores sostienen que Agostina fue engañada: Barrelier había sido pareja de su mamá y le habría dicho que iba a buscarle un regalo. La hipótesis más fuerte apunta a un abuso sexual seguido de una agresión fatal. Según la teoría judicial, dentro de la casa había más personas.

Desde el sábado hasta el lunes, el sospechoso estuvo pidiendo desesperadamente dinero o un auto prestado. Consiguió un Ford Ka negro que le habría facilitado una amante, alegando que lo necesitaba para trabajos de albañilería.

El lunes, la misma cámara que lo había grabado ingresando con Agostina lo registró solo, cargando "tachos o baldes" al vehículo. Ninguna prueba respalda la versión de su defensa.

La liberación del año pasado, bajo la lupa





En un carril paralelo, la fiscalía analiza por qué Barrelier fue liberado en 2024 tras ser imputado por privación ilegal de la libertad contra una expareja que logró escapar y pedir ayuda a vecinos.

Esa decisión judicial quedó ahora bajo cuestionamiento ante la acumulación de pruebas en el caso Agostina.

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