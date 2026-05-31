Amenazaron al equipo de Crónica que cubre la investigación por el crimen de Agostina Vega

El equipo de Crónica que cubre la investigación por el crimen de Agostina Vega fue amenazado por un sujeto durante una salida en vivo desde Córdoba.

El cronista Cristian Eche estaba dando detalles del caso cuando, desde una camioneta tipo utilitaria roja, un sujeto lo insultó y lo amenazó.

Luego, el hombre descendió del vehículo con una lata de cerveza en la mano y siguió agrediendo verbalmente a los periodistas del móvil. "Porteños violentos, vuélvanse a su provincia", gritó.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que el hombre vestía una camiseta de Instituto de Córdoba, club del cual es hincha Claudio Gabriel Barrelier, único detenido por el asesinato de la chica de 14 años.

Eche llegó a dar aviso a un policía para que interviniera en la situación, tras lo cual es sujeto abandonó caminando la escena, con el uniformado apenas siguiéndolo, se subió a su vehículo y se fue.

No obstante, segundos después, volvió al lugar para continuar increpando al equipo de Crónica. Recién allí, la policía detuvo al hombre, quien se resistió al arresto.