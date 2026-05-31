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Domingo, 31 de mayo de 2026

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Amenazaron al equipo de Crónica que cubre la investigación por el crimen de Agostina Vega

El móvil de Crónica que realiza la cobertura del asesinato de la chica de 14 años en Córdoba fue insultado e intimidado por un sujeto que manejaba una camioneta mientras bebía alcohol.

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El equipo de Crónica que cubre la investigación por el crimen de Agostina Vega fue amenazado por un sujeto durante una salida en vivo desde Córdoba.

El cronista Cristian Eche estaba dando detalles del caso cuando, desde una camioneta tipo utilitaria roja, un sujeto lo insultó y lo amenazó.

Luego, el hombre descendió del vehículo con una lata de cerveza en la mano y siguió agrediendo verbalmente a los periodistas del móvil. "Porteños violentos, vuélvanse a su provincia", gritó.

Un detalle que no pasó desapercibido fue que el hombre vestía una camiseta de Instituto de Córdoba, club del cual es hincha Claudio Gabriel Barrelier, único detenido por el asesinato de la chica de 14 años.

Eche llegó a dar aviso a un policía para que interviniera en la situación, tras lo cual es sujeto abandonó caminando la escena, con el uniformado apenas siguiéndolo, se subió a su vehículo y se fue.

No obstante, segundos después, volvió al lugar para continuar increpando al equipo de Crónica. Recién allí, la policía detuvo al hombre, quien se resistió al arresto.

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