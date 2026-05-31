La furia del abuelo de Agostina: "Voy a seguir hasta que caiga el último hijo de p..."

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega desató una profunda conmoción en Córdoba y provocó una contundente reacción de su familia. Miguel, abuelo de la adolescente, expresó su dolor y su indignación al conocerse los primeros detalles sobre cómo fue encontrada la joven de 14 años: "Que caiga el último hijo de p...".

En medio de la tristeza por la muerte de su nieta, el hombre reclamó que los responsables reciban la máxima condena posible y aseguró que no dejará de exigir justicia. "Que se pudran en la cárcel", manifestó con visible enojo, antes de lanzar una promesa cargada de dolor: "Voy a seguir hasta que caiga el último hijo de p...".

Para Miguel, la investigación todavía tiene aspectos por esclarecer. Según sostuvo, tiene la convicción de que Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido hasta el momento, no habría actuado por su cuenta. Esa sospecha se suma a las líneas de trabajo que analizan los investigadores mientras avanzan las pericias y medidas judiciales.

El abuelo también reveló la delicada situación que atraviesa la madre de Agostina, Melisa Heredia, quien permanece internada y que aún no fue informada sobre la muerte de su hija. "No sabe nada todavía", señaló, y agregó que recién "este domingo le dirán lo que ocurrió".

La búsqueda de Agostina había mantenido en vilo a la provincia durante toda la última semana. La adolescente era buscada desde la noche del 23 de mayo, cuando se perdió todo contacto con ella tras reunirse con Barrelier.

La investigación tuvo un desenlace trágico el último sábado, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la menor en un sector de pastizales del barrio Ampliación Ferreyra, ubicado a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad.

Mientras familiares, amigos y vecinos intentan asimilar la noticia, la Justicia procura reconstruir las últimas horas de la adolescente para determinar qué sucedió antes de su muerte y establecer si existieron más personas involucradas en el hecho. Los pesquisas continúan analizando pruebas y movimientos clave para esclarecer el caso.