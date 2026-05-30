Quién era Agostina Vega, la adolescente hallada muerta en Córdoba tras una semana de búsqueda

La búsqueda de Agostina Vega mantuvo en vilo a Córdoba durante una semana. Mientras familiares, vecinos y fuerzas de seguridad seguían cada pista con la esperanza de encontrarla con vida, este sábado la causa tuvo un desenlace doloroso.

La adolescente de 14 años fue encontrada sin vida en un predio de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, un sector que era rastrillado por las autoridades desde hacía más de 24 horas.

Hasta el momento, el único detenido en la causa es Claudio Barrelier, señalado por los investigadores como la última persona que estuvo con Vega antes de su desaparición.

El hombre mantenía una relación de amistad con la madre de la adolescente y, según la investigación, la había invitado a su vivienda durante el fin de semana pasado. Desde ese encuentro no se volvió a tener noticias de la joven.

Quién era Agostina Vega

La joven de 14 años hallada sin vida este sábado vivía en el barrio General Mosconi, en la zona noreste de la ciudad de Córdoba. Cursaba sus estudios en la escuela secundaria pública IPEM 169 "Rafael M. Escuti", ubicada en la misma comunidad.

En su entorno la describían como una adolescente integrada a su vida escolar y cotidiana. Vivía con su mamá, Melisa Heredia, y sus hermanos, entre ellos un nene de 7 años con quien estuvo jugando la tarde en la que se produjo su desaparición.

Agostina Vega tenía 14 años, estaba desaparecida hace una semana, y sus restos fueron hallados este sábado.

Sus padres estaban separados. Durante los días de búsqueda, la familia materna tuvo una participación activa en la calle, con presencia en marchas, declaraciones a los medios y pedidos de avances en la investigación.

Su familia también está integrada por su padre, Gabriel Vega, y su abuelo, quien tiene un comercio de almacén lindero a la vivienda familiar.

Según la reconstrucción del caso, Agostina salió del domicilio de su madre en General Mosconi el sábado 23 de mayo alrededor de las 22:30. En ese momento llevaba puesto un jean negro, buzo bordó y zapatillas blancas, de acuerdo con la descripción aportada por sus allegados.

"Era una nena": el recuerdo de su familia

Su abuelo, Gabriel, la describió durante una de las movilizaciones: "Agostina era una nena, tengo la mejor relación con ella. La amo a mi nieta y sé que ella me ama porque soy su abuelo. Somos los que estamos 24/7, mi hija y toda su familia materna", dijo el viernes.

Por su parte, su padre, Gabriel Vega, contó que se estab de viaje hacia la provincia de San Luis cuando se enteró de la desaparición. "Me agarró una crisis de nervios", expresó, y aseguró además: "No voy a parar hasta encontrar a Agostina. No voy a parar".

En su primer contacto con los medios, recordó a su hija como una chica sociable y confiada, a la que solía advertirle sobre los cuidados al relacionarse con otras personas.

La última salida y la reconstrucción del caso

La adolescente abordó un remís con destino al barrio Cofico luego de salir de su casa materna. Ahí vive el principal acusado, Claudio Barrelier, a quien habría ido a ver tras una invitación vinculada, según la reconstrucción, a una sorpresa para su madre.

Las cámaras de seguridad la ubican en las inmediaciones del domicilio, aunque no registran su salida del lugar. En una segunda declaración, el imputado admitió que la menor estuvo en su vivienda y que luego se retiró a bordo de un automóvil rojo.

Con el correr de las horas, la reconstrucción del recorrido se fue completando a partir de registros fílmicos y testimonios.

Entre el sábado y el lunes, el acusado habría realizado movimientos en su entorno cercano en busca de dinero o un vehículo prestado, un dato que forma parte de las líneas de investigación sobre lo ocurrido en esos días.