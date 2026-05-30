Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 30 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
HALLAZGO

Así encontraron el cuerpo de Agostina Vega, la adolescente que estaba desaparecida en Córdoba

La menor de 14 años era buscado desde el pasado sábado en la provincia mediterránea y hay un solo detenido por el caso.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Finalmente hallaron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde hace una semana en Córdoba.

Los restos de la menor fueron encontrados después de seguir una pista que había dado en su última declaración indagatoria Claudio Barrelier, único detenido en el caso.

Los restos fueron encontrados pasadas las 14 horas de este sábado 30 de mayo. La madre de la menor fue informada en el momento y sufrió una descompensación, según informó Infobae.

El lugar donde hallaron los restos de Agostina Vega es una zona de pastizales, que tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a 12 kilómetros del centro.

Este predio era rastrillado desde el viernes a la mañana y Barrelier admitió haber estado en ese espacio a 17 kilómetros de su casa en Cofico y fue rastrillado por 30 horas.

El único detenido había estado en el descampado después de ser filmado llegando a su casa con la víctima.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

5
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

Últimas noticias de Caso Agostina Vega