Así encontraron el cuerpo de Agostina Vega, la adolescente que estaba desaparecida en Córdoba

Finalmente hallaron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde hace una semana en Córdoba.

Los restos de la menor fueron encontrados después de seguir una pista que había dado en su última declaración indagatoria Claudio Barrelier, único detenido en el caso.

Los restos fueron encontrados pasadas las 14 horas de este sábado 30 de mayo. La madre de la menor fue informada en el momento y sufrió una descompensación, según informó Infobae.

El lugar donde hallaron los restos de Agostina Vega es una zona de pastizales, que tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a 12 kilómetros del centro.

Este predio era rastrillado desde el viernes a la mañana y Barrelier admitió haber estado en ese espacio a 17 kilómetros de su casa en Cofico y fue rastrillado por 30 horas.

El único detenido había estado en el descampado después de ser filmado llegando a su casa con la víctima.