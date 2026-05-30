Hallaron muerta a Agostina Vega: el fiscal Raúl Garzón dará una conferencia de prensa

La búsqueda de Agostina Vega tuvo el peor desenlace. Este sábado, efectivos de la Policía de Córdoba encontraron el cuerpo de la adolescente de 14 años, que era intensamente buscada desde hacía una semana.

Antes de que se confirmara el hallazgo, el fiscal Raúl Garzón había anunciado una conferencia para las 18:30, en la Sede de Tribunales II. En paralelo, la causa sumó otra novedad: el abogado del principal sospechoso por la desaparición presentó su renuncia a la defensa.

En un primer momento se había informado que el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, participaría de la conferencia de prensa. Sin embargo, más tarde se confirmó que no estará presente, ya que continúa en la zona donde se desarrollan los rastrillajes y las tareas vinculadas a la investigación.

Se espera que durante la presentación las autoridades brinden información sobre el operativo de búsqueda, las últimas medidas adoptadas en la causa y las circunstancias en las que se produjo el descubrimiento del cuerpo de la adolescente.

El cuerpo fue encontrado en un descampado cercano al barrio Ampliación Ferreyra, en la zona sudeste de la ciudad de Córdoba. Hasta ese sector se trasladaron funcionarios provinciales y autoridades policiales que supervisaron las tareas realizadas en el lugar.

Los restos de Agostina Vega fueron encontrados este sábado en un descampado de la zona sudeste de la ciudad de Córdoba.

El descubrimiento se produjo después de varios días de rastrillajes y tareas de búsqueda que se reforzaron en las últimas horas, en medio de las novedades surgidas en la causa que tiene a Claudio Barrelier como único imputado.

Tras conocerse el triste desenlace, vecinos y allegados empezaron a reunirse frente a la vivienda de la adolescente. Con carteles y muestras de dolor, marchan para pedir justicia.

Según la investigación, la adolescente se retiró de la casa de su madre sin autorización y tomó un remís con destino al barrio Cofico, donde vive el hombre señalado como principal sospechoso en la causa.

La adolescente les había enviado un mensaje de voz a sus amigas en el que les contaba que iba reunirse con el sospechoso durante el fin de semana para preparar una sorpresa destinada a su madre. Después de esa comunicación, tomó un remís y se dirigió al encuentro con el hombre.

Las imágenes registradas por cámaras de seguridad la ubicaron en las inmediaciones de esa vivienda. Más tarde, durante una nueva declaración ante la Justicia, Barrelier admitió que la joven estuvo en su domicilio y aseguró que luego se marchó a bordo de un automóvil de color rojo.