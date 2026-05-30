Se descompensó la madre de Agostina Vega y tuvieron que hospitalizarla

Mientras continúa la búsqueda de Agostina Vega, la nena de 14 años desaparecida en Córdoba, su madre sufrió una severa descompensación física en medio de los operativos de búsqueda y debió ser trasladada en ambulancia al Hospital, donde se recupera favorablemente.

Según informaron fuentes médicas y allegados a la familia, Melisa Heredia presenta un cuadro agudo de deshidratación. Según informó Miguel, abuelo de la adolescente, varias ambulancias llegaron hasta la casa familiar luego de que la mujer presentara un cuadro de estrés y complicaciones físicas derivadas de la situación que atraviesa la familia.

Claudio Barellier es el principal acusado por la desaparición de Agostina Vega.

El abuelo de Agostina explicó que la derivación se concretó con el objetivo de efectuar un diagnóstico más preciso y monitorear su estado de salud. La situación se produjo mientras continúa la búsqueda de la adolescente, cuya desaparición mantiene en vilo a su entorno y moviliza distintos operativos e investigaciones.





Sin novedades, sigue la búsqueda de Agostina

Agostina Vega, de 14 años es intensamente buscada desde la noche del sábado 23 de mayo de 2026. Su caso mantiene en alerta a la provincia y cuenta con un único detenido: Claudio Gabriel Barellier (33), empleado municipal y conocido de la familia.

La noche de su desaparición, salió de su casa sin permiso y tomó un remis hacia el barrio Cofico, engañada con la promesa de conseguir una "sorpresa" para su madre. Las cámaras de seguridad captaron su ingreso a la vivienda de Barrelier, pero no hay registros de su salida.

Los investigadores concentran un megaoperativo con más de 250 efectivos que incluye a policías, bomberos, helicópteros y perros adiestrados, en un extenso descampado de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra. Las antenas telefónicas ubicaron al detenido en ese sector el lunes posterior a la desaparición.