Habló el papá de Agostina Vega: "Que aparezca y caiga quien tenga que caer"

Gabriel Vega, papá de Agostina, habló por primera vez sobre la desaparición de su hija con la prensa y resaltó que para él Claudio Cavalier, único detenido en la causa, no actuó solo.

También exigió que su hija "aparezca" y que "caiga quien tenga que caer", mientras que responsabilizó a la madre de la menor por la cercanía que tenía el arrestado con la adolescente de 14 años.

En diálogo con TN, Gabriel afirmó: "Barrelier no actuó solo, hay gente que fue cómplice".

"Me puse a investigar quién era Claudio (Barrelier) porque de la otra parte no me daban información. Así que así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con el tipo, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras", resaltó el hombre.

Y apuntó: "La verdad es que dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina".

Por su parte, cuestionó el accionar de Melisa, la madre de la nena , y la vinculación con Barrelier.

"Está lleno de enfermos, lleno de pedófilos, lleno de gente psicópata, pero si vos sabes que te relacionas con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevas a este tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así", afirmó el padre de la menor.











