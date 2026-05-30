Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 30 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
DECLARACIONES

Habló el papá de Agostina Vega: "Que aparezca y caiga quien tenga que caer"

Por primera vez se expresó Gabriel Vega, quien cuestionó a la madre de la menor y apuntó contra el único detenido en la causa.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Gabriel Vega, papá de Agostina, habló por primera vez sobre la desaparición de su hija con la prensa y resaltó que para él Claudio Cavalier, único detenido en la causa, no actuó solo.

También exigió que su hija "aparezca" y que "caiga quien tenga que caer", mientras que responsabilizó a la madre de la menor por la cercanía que tenía el arrestado con la adolescente de 14 años.

En diálogo con TN, Gabriel afirmó: "Barrelier no actuó solo, hay gente que fue cómplice".

"Me puse a investigar quién era Claudio (Barrelier) porque de la otra parte no me daban información. Así que así conseguí el teléfono del tipo, hice una entrevista con el tipo, hay una grabación, una prueba de todas las cosas que él dice y la verdad es que son bastante duras", resaltó el hombre.

Y apuntó: "La verdad es que dijo cosas bastante complicadas. Entre la madre y este tipo hay algo, no sé qué, pero hay algo. Yo lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina".

Por su parte, cuestionó el accionar de Melisa, la madre de la nena , y la vinculación con Barrelier.  

"Está lleno de enfermos, lleno de pedófilos, lleno de gente psicópata, pero si vos sabes que te relacionas con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevas a este tipo de lugares? ¿Para qué estás con esta gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así", afirmó el padre de la menor.




  

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina
Noticias

Furor por Stray Kids: se agotaron las entradas para su primer show en Argentina

4
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

5
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

Últimas noticias de Caso Agostina Vega