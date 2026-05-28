El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

Malandro vivió un momento inolvidable y decidió compartirlo con sus seguidores. El artista, considerado uno de los pioneros del trap argentino, publicó en sus redes sociales el mensaje privado que le envió nada menos que el Indio Solari, generando una enorme repercusión entre sus fanáticos.

"Uno de los pocos artistas que merecen ser escuchados. ¡Graciosos y valientes!", escribió el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en un mensaje que rápidamente se volvió viral.

Emocionado por las palabras de una de las figuras más importantes de la música argentina, Malandro acompañó la captura con un mensaje cargado de agradecimiento: "Esto es tocar el cielo con las manos. Agradecido enormemente con usted. Aprendí de su música".

El inesperado reconocimiento del Indio no tardó en generar reacciones entre seguidores y colegas, destacando el valor artístico de Malandro y el peso simbólico que tiene el respaldo de una figura tan influyente dentro del rock nacional.