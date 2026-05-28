Luciano Pereyra lanzó "Te Sigo Amando" y sorprende con una poderosa colaboración junto a Q'Lokura

Luciano Pereyra atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y lo celebra con el lanzamiento de "Te Sigo Amando", un nuevo álbum donde despliega toda su versatilidad musical acompañado por grandes artistas de la escena nacional e internacional.

Con canciones que recorren el pop, las baladas, la cumbia, el cuarteto y el chamamé, el disco reúne colaboraciones junto a David Bisbal, Emanero, Soledad, Silvestre Dangond y Q'Lokura, consolidando un trabajo atravesado por el amor en todas sus formas.

Luciano Pereyra lanzó "Te Sigo Amando", un álbum que recorre distintos géneros musicales y reúne colaboraciones junto a grandes artistas

Una de las grandes sorpresas del álbum es "Yo No Quiero Olvidarte" en su versión cuarteto en vivo, donde Luciano Pereyra comparte canción junto a Nico Sattler de Q'Lokura en una colaboración cargada de emoción y ritmo cordobés.

El tema fue grabado en vivo durante el shows que el grupo cordobés realizó el pasado mes de marzo en el Movistar Arena y se transforma en uno de los momentos más vibrantes de "Te Sigo Amando", fusionando la sensibilidad de Luciano con la energía arrolladora del cuarteto.

"#TeSigoAmando ya es de todos ustedes, espero lo disfruten tanto como yo disfruté de grabar este nuevo disco que me llevó por tantas emociones", escribió Luciano Pereyra en sus redes sociales al anunciar el lanzamiento oficial.

El gran presente del cantante también se refleja en los escenarios. Mientras continúa con su exitosa gira internacional por Argentina, Latinoamérica y España, Luciano se prepara para despedir este ciclo histórico con su octavo Movistar Arena el próximo 24 de octubre, una fecha que coronará una serie de conciertos agotados y shows con invitados especiales, una puesta impactante y una conexión única con su público.

Luciano Pereyra se prepara para su octavo Movistar Arena con el lanzamiento de "Te Sigo Amando".

Además, recientemente recibió el Premio Gardel a Mejor Canción Tropical / Cumbia por "Si No Es Muy Tarde" versión cumbia junto a Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD, reafirmando su gran momento artístico y popular.

Tracklist de "Te Sigo Amando"

"Te Sigo Amando" ft. David Bisbal "Te Pido Un Favor" "Ahora Resulta" ft. Emanero "22 de Marzo" "Mi Primer Amor" "Cuando La Vida Duele" "Bailemos" "Yo No Quiero Olvidarte" "Voy A Brindar" ft. Soledad "Se Te Olvida" ft. Silvestre Dangond "Mi Primer Amor" - Versión Chamamé "Yo No Quiero Olvidarte" - Versión Cuarteto En Vivo ft. Q'Lokura