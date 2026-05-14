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Luciano Pereyra anunció su octavo Movistar Arena Buenos Aires y sigue haciendo historia con Te Sigo Amando

El artista de Luján volvió a sorprender a sus fanáticos con una noticia muy esperada: el próximo 24 de octubre regresará al Movistar Arena para una nueva noche de su exitosa gira. Antes de reencontrarse con Buenos Aires, continuará llevando su tour por Europa.

Cecilia Andrea Bello

Si algo quedó claro entre sus seguidores, es que los miércoles ya tienen dueño. En los últimos meses, Luciano Pereyra convirtió ese día en una cita habitual para anunciar adelantos musicales, colaboraciones y noticias inesperadas. Esta vez, no fue la excepción.

Durante la tarde del miércoles, el cantante sorprendió a sus fanáticos al confirmar una nueva fecha en el Movistar Arena Buenos Aires. El show será el próximo 24 de octubre y marcará su octava presentación en el emblemático recinto de Villa Crespo, consolidando una relación cada vez más fuerte con su público porteño.

&nbsp;Luciano Pereyra vuelve al Movistar Arena Buenos Aires el próximo 24 de octubre&nbsp;
 Luciano Pereyra vuelve al Movistar Arena Buenos Aires el próximo 24 de octubre 

A través de sus redes sociales, el artista celebró el anuncio con un mensaje cargado de emoción: "#TeSigoAmando y nos seguimos amando. Qué bendición saber que tenemos una cita más. Una nueva noche de este tour y en la misma casa. Gracias Buenos Aires por esta octava alegría".

La nueva fecha llega en medio del gran presente de su gira "Te Sigo Amando", con la que viene recorriendo distintos escenarios y agotando entradas en cada presentación.

&nbsp;Antes de su octavo show en Buenos Aires, Luciano Pereyra llevará su gira por Barcelona, Madrid, Paraguay y Chile&nbsp;
 Antes de su octavo show en Buenos Aires, Luciano Pereyra llevará su gira por Barcelona, Madrid, Paraguay y Chile 

Antes de regresar a Buenos Aires, Luciano Pereyra llevará su tour a Barcelona y Madrid, donde se presentará ante el público español. Luego de su octavo Movistar Arena, la gira continuará por Paraguay y Chile.

Las entradas para esta nueva presentación estarán disponibles a partir del jueves 21 de mayo a las 12 hs, con el beneficio de 4 cuotas sin interés para clientes de Banco Provincia.

Una vez más, Luciano Pereyra demuestra que el vínculo con su público está más vivo que nunca... y que la historia de Te Sigo Amando todavía tiene muchos capítulos por escribir.

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