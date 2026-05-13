¿Suegro fan? Lenny Kravitz reaccionó al nuevo videoclip de Harry Styles y revolucionó las redes

Lenny Kravitz atraviesa una etapa muy especial tanto en lo familiar como en lo artístico. Mientras continúa siendo una de las figuras más influyentes del rock internacional, el artista también quedó en el centro de la conversación mediática por su vínculo cada vez más cercano con Harry Styles, actual pareja de su hija Zoë Kravitz.

En las últimas horas, el músico sorprendió a todos al reaccionar públicamente al nuevo videoclip del ex integrante de One Direction, dejando un comentario que rápidamente explotó en redes sociales.

El comentario de Lenny Kravitz que se volvió viral

Todo comenzó cuando Harry Styles lanzó el videoclip de "Dance No More", el tercer video de su más reciente álbum "Kiss All the Time. Disco, Occasionally".

El clip, dirigido por Colin Solal Cardo, muestra al cantante británico ingresando a lo que parece ser un gimnasio escolar para luego desplegar una intensa coreografía disco junto a un grupo de bailarines. Con shorts rojos, zapatillas deportivas y un plano secuencia cargado de energía, el artista volvió a generar furor entre sus seguidores.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió debajo de la publicación de Instagram del cantante, donde Lenny Kravitz escribió públicamente: "¡Harry! ".

El comentario de Lenny Kravitz

El gesto no pasó desapercibido y muchos fans interpretaron el mensaje como una clara señal del excelente vínculo entre ambos artistas.

El compromiso entre Harry Styles y Zoë Kravitz

La relación entre Harry Styles y Zoë Kravitz se volvió una de las más comentadas de Hollywood en los últimos meses.

En abril, la revista PEOPLE confirmó que la pareja se comprometió luego de ocho meses de relación. La noticia comenzó a circular después de que la actriz fuera fotografiada en Londres luciendo un llamativo anillo durante una salida junto al cantante.

Desde entonces, el interés alrededor de la pareja no dejó de crecer y cada aparición pública genera repercusión inmediata entre sus seguidores.

Harry Styles y Zoë Kravitz

Cómo fue el primer encuentro entre Lenny y Harry

Según reveló una fuente cercana a la familia, el primer encuentro entre Lenny Kravitz y Harry Styles ocurrió en septiembre de 2025 durante un almuerzo en Nueva York.

Allí también estuvo presente Zoë Kravitz y, según trascendió, la reunión tuvo un clima relajado y muy positivo.

Una fuente aseguró: "Los amigos de Lenny dicen que es muy protector con Zoë, pero parecía que disfrutó mucho conociendo a Harry".

Además, agregó: "Por lo que se pudo apreciar, le pareció que Harry era educado, sencillo y genuinamente interesado en conocer a la familia".

El vínculo habría fluido rápidamente gracias al sentido del humor del cantante británico. Según la misma fuente: "Se reían mucho durante el almuerzo, y se notaba que Lenny apreciaba el sentido del humor de Harry. Le gusta que la gente mantenga las cosas con un tono ligero".

Un romance que crece lejos del escándalo

Harry Styles y Zoë Kravitz fueron vinculados por primera vez en agosto de 2025, cuando aparecieron caminando abrazados por las calles de Roma.

Poco después, el portal Deuxmoi aseguró que también habían sido vistos besándose en Londres, alimentando aún más los rumores sobre el romance.

En aquel momento, una fuente cercana a la pareja explicó que el cantante estaba "pasando tiempo con Kravitz mientras ella estaba de gira promocional de ‘Caught Stealing'", y que ambos habían sido vistos juntos en varias oportunidades entre Londres y Nueva York.

Meses después, otra fuente reveló: "Parecen muy serios y centrados en dar prioridad al tiempo que pasan juntos".

También añadió: "Además, parece que han creado una vida juntos que ambos disfrutan de verdad".

Una relación que ya cuenta con el apoyo familiar

El respaldo de la familia parece ser total. En marzo, muchos seguidores detectaron que Anne Twist había dado "me gusta" a una publicación de British Vogue donde aparecía Zoë Kravitz durante la Semana de la Moda de París.

Por otro lado, fuentes cercanas aseguraron que la actriz ya comenzó a mostrar su anillo de compromiso dentro de su círculo íntimo, dejando en claro que la relación atraviesa un momento muy sólido.

Mientras tanto, el reciente comentario de Lenny Kravitz terminó confirmando lo que muchos sospechaban: el vínculo familiar entre Harry y los Kravitz parece estar cada vez más fuerte.