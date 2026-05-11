Dua Lipa demandó a una empresa tecnológica por usar su imagen sin autorización

Dua Lipa quedó nuevamente en el centro de la escena internacional, aunque esta vez lejos de la música.

La cantante británica presentó una demanda judicial contra Samsung luego de acusar a la empresa de utilizar su imagen para promocionar televisores sin autorización previa.

La intérprete de New Rules aseguró que la compañía surcoreana explotó comercialmente su imagen y señaló que la respuesta de la firma ante los reclamos fue "insensible y despectiva".

Por qué Dua Lipa demandó a Samsung

Según trascendió en documentos judiciales presentados en California, Estados Unidos, el conflicto comenzó cuando la artista descubrió que una fotografía de su rostro aparecía impresa en las cajas de televisores comercializados por Samsung.

La imagen habría sido utilizada para promocionar distintos modelos de pantallas sin ningún tipo de autorización ni compensación económica para la cantante.

De acuerdo con la denuncia, los representantes legales de Dua Lipa solicitaron en reiteradas oportunidades que la empresa dejara de utilizar la fotografía. Sin embargo, aseguran que Samsung ignoró los pedidos y continuó comercializando los productos involucrados.

La acusación contra Samsung: "Explotación comercial no autorizada"

En la presentación judicial, los abogados de Dua Lipa remarcaron que la compañía habría obtenido beneficios económicos al asociar la imagen de la cantante con sus productos tecnológicos.

Además, sostienen que el uso de la fotografía generó la percepción pública de que existía un acuerdo comercial oficial entre ambas partes, algo que -según remarcan- nunca ocurrió.

La demanda también incluye acusaciones vinculadas a derechos de autor y marcas registradas, uno de los puntos más sensibles para las grandes figuras de la industria musical actual.

La foto de Dua Lipa que originó el conflicto

La imagen utilizada por Samsung fue tomada detrás de escena durante el festival Austin City Limits en 2024, evento en el que Dua Lipa participó como una de las artistas principales.

Según la denuncia, la cantante posee además los derechos sobre la fotografía utilizada, lo que agravaría aún más el conflicto legal.

La caja del televisor con la imagen de Dua Lipa

"Samsung ridiculiza el arduo trabajo de Lipa"

Uno de los fragmentos más contundentes de la presentación judicial apunta directamente contra la empresa tecnológica.

Según trascendió, el documento sostiene que:

"La conducta infractora de Samsung ridiculiza el arduo trabajo de Lipa para establecer una marca exitosa".

Los abogados de la artista también señalaron que el uso indebido de su imagen afectó su capacidad de controlar y monetizar sus propios activos comerciales.

Dua Lipa y el peso de su marca global

En los documentos judiciales, la defensa de la cantante destacó el enorme alcance internacional construido por la artista durante la última década.

"La señora Lipa es una cantante, compositora, artista y modelo de gran éxito, ganadora de un premio Grammy. Durante la última década, ha creado una de las marcas artísticas más exitosas y reconocibles del mundo", remarcaron.

Actualmente, Dua Lipa no solo domina los rankings musicales globales, sino que también se consolidó como una figura clave para la moda, las campañas publicitarias y las grandes marcas internacionales.

El impacto de las redes sociales en la denuncia

Otro de los puntos que aparecen dentro de la demanda tiene relación con publicaciones realizadas en la red social X, donde usuarios aseguraban haber tomado decisiones de compra influenciados por la imagen de Dua Lipa en los productos.

Ese detalle podría convertirse en un elemento clave dentro del proceso judicial, ya que reforzaría la idea de una asociación comercial implícita entre la cantante y Samsung.

Una nueva batalla por los derechos de imagen en la industria musical

El caso de la artista estadounidense vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles dentro del entretenimiento global: el control de la imagen pública y los derechos comerciales de los artistas.

En una época donde las celebridades se transforman en marcas multimillonarias, figuras como Dua Lipa buscan proteger cada aspecto de su identidad visual y comercial frente al uso no autorizado por parte de terceros.

Mientras el conflicto avanza en la justicia estadounidense, el caso ya genera repercusión internacional y suma un nuevo capítulo a la creciente discusión sobre propiedad intelectual, derechos de imagen y explotación comercial dentro de la industria del espectáculo.