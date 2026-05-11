Taylor Swift convirtió a sus gatos en marca registrada y sorprendió a sus fanáticos con una nueva jugada millonaria

Taylor Swift volvió a captar la atención mundial, aunque esta vez no fue por un nuevo disco ni por un récord musical. La cantante estadounidense avanzó con una estrategia legal que impactó tanto a la industria del entretenimiento como a sus seguidores: registró oficialmente los nombres de sus tres gatos como marca comercial.

Meredith Grey, Olivia Benson y Benjamin Button, los inseparables felinos que acompañan a la artista desde hace años y que ya son celebridades en redes sociales, ahora forman parte del entramado legal y empresarial que rodea el imperio Swift.

Taylor Swift protege legalmente a Meredith, Olivia y Benjamin

La solicitud fue presentada a través de TAS Rights Management, la empresa encargada de administrar los derechos y activos comerciales de la cantante.

El registro incluye la denominación "Meredith, Olivia & Benjamin Swift", una medida orientada a impedir que terceros utilicen esos nombres en productos o mercancía vinculada a la artista sin autorización oficial.

La decisión no significa que Taylor Swift posea el control absoluto sobre nombres como Meredith, Olivia o Benjamin de manera individual. La protección legal funciona específicamente cuando esos términos aparecen asociados entre sí y relacionados directamente con el universo comercial de la cantante.

El negocio detrás del fenómeno Taylor Swift

La maniobra forma parte de una estrategia mucho más amplia que Taylor Swift viene desarrollando desde hace años para blindar cada aspecto de su marca personal.

Anteriormente, la intérprete de 1989 y Midnights ya había registrado títulos de discos, frases de canciones, elementos visuales e incluso conceptos asociados a sus giras internacionales.

Según trascendió, durante 2026 también presentó solicitudes para proteger su voz y su imagen frente a posibles usos mediante inteligencia artificial, un tema que preocupa cada vez más a las grandes figuras de la música global.

Quiénes son los famosos gatos de Taylor Swift

Los tres gatos de Taylor no son simples mascotas. Con el paso de los años, se transformaron en piezas clave dentro de la identidad pública de la artista.

Meredith Grey, inspiración televisiva y perfil reservado

Meredith Grey es una gata de raza Scottish Fold y su nombre homenajea al personaje principal de la serie Grey's Anatomy.

Aunque suele mostrarse menos que los otros felinos, Meredith es una presencia constante en publicaciones privadas de la cantante y uno de los animales más reconocidos entre los fanáticos históricos de Swift.

Olivia Benson, la estrella felina más famosa del universo Swift

Olivia Benson también pertenece a la raza Scottish Fold y debe su nombre a la detective interpretada por Mariska Hargitay en Law & Order: Special Victims Unit.

Olivia es probablemente la mascota más mediática de Taylor Swift. Participó en videoclips como Blank Space, ME! y Karma, además de campañas publicitarias y contenidos virales que acumularon millones de reproducciones.

Benjamin Button, el gato que conquistó a Taylor durante un videoclip

Benjamin Button, un gato Ragdoll de ojos celestes, llegó a la vida de la artista durante la grabación del videoclip de ME! en 2019.

El flechazo fue inmediato: Swift decidió adoptarlo y desde entonces el felino pasó a formar parte de la familia más famosa del pop internacional.

De las redes sociales a un imperio comercial

Las apariciones de los gatos de Taylor Swift generan millones de interacciones en plataformas digitales. Fotos, memes, videos y publicaciones relacionadas con Meredith, Olivia y Benjamin suelen convertirse rápidamente en tendencia entre los seguidores de la cantante.

Ese enorme impacto en redes transformó a los animales en activos comerciales con un valor cada vez más importante dentro del ecosistema Swift.

La decisión de registrar oficialmente sus nombres refleja cómo la artista convirtió prácticamente cada elemento de su vida pública en una extensión de su marca global.

Taylor Swift sigue expandiendo su universo

Con esta nueva jugada legal, Taylor Swift demuestra nuevamente su visión empresarial y su capacidad para controlar cada detalle de su imagen pública.

Lejos de limitarse únicamente a la música, la cantante continúa construyendo uno de los universos comerciales más sólidos de la industria del entretenimiento actual. Y ahora, oficialmente, sus famosos gatos también forman parte de ese imperio multimillonario.