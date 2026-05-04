¿Estrategia o casualidad? Las señales que acercan a Taylor Swift a Toy Story 5

La llegada de una nueva entrega de Toy Story 5 empieza a generar expectativa, y no solo por el regreso de sus personajes más queridos.

Un misterioso movimiento en torno a Taylor Swift activó las alarmas de sus seguidores y abrió la puerta a una posible colaboración que podría potenciar el impacto de la película.

Una pista fugaz que encendió a los "swifties"

En los últimos días, los fans más atentos de Taylor Swift detectaron un detalle que no pasó desapercibido: en la web oficial de la artista apareció una cuenta regresiva con un fondo que remitía directamente al icónico cielo de Toy Story.

El elemento estuvo visible apenas unos minutos antes de desaparecer, pero alcanzó para que los usuarios capturaran imágenes y las viralizaran en redes sociales. Desde entonces, las teorías no paran de crecer y apuntan a una posible canción inédita para la banda sonora de Toy Story 5.

%uD83D%uDEA8The clouds on Taylor Swift's store countdown look very similar to the ones from Toy Story! pic.twitter.com/zlVBdqi2Ln — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) April 30, 2026

The Toy Story countdown is back on Taylor Swift's website !!! Ending in 48 hours which happens to be the 5th of May (Toy Story 5) %uD83D%uDC40 pic.twitter.com/hdJN98zbmn — flame %u2E06%u2E09 %u2764%uFE0F%u200D%uD83D%uDD25 (@theflameofanas) May 3, 2026

Conexiones, fechas y teorías

Los seguidores no se quedaron solo con esa pista visual. También encontraron una coincidencia que alimentó aún más las especulaciones: el vínculo con el tema Tim McGraw, uno de los primeros sencillos de la cantante, lanzado el 19 de junio de 2006.

La próxima película de la saga tiene previsto su estreno exactamente el mismo día, pero 20 años después. Para muchos fans, este detalle no sería casual y formaría parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para anticipar el anuncio.

She gave so many signs so many signs pic.twitter.com/Df8YUcMVx5 — Honey (@honeyliketaylor) April 30, 2026

Pixar apuesta fuerte a una nueva etapa

Luego de una cuarta entrega que generó opiniones divididas, Pixar Animation Studios busca recuperar la esencia que convirtió a la franquicia en un fenómeno global. El regreso de Woody, Buzz y compañía intenta reconectar con el público y reactivar la taquilla en la temporada de verano.

En ese contexto, sumar a una figura del calibre de Taylor Swift podría representar un impulso clave tanto en términos musicales como de marketing.

Una artista con experiencia en el cine

La posibilidad de esta colaboración no resulta descabellada. A lo largo de su carrera, Taylor Swift ya participó en importantes bandas sonoras, dejando su huella en producciones como The Hunger Games con "Safe & Sound", Fifty Shades Darker con "I Don't Wanna Live Forever" y Cats con "Beautiful Ghosts", entre otras.

Este recorrido refuerza la idea de que podría aportar una canción original para la nueva entrega de Toy Story.

La cuenta regresiva continúa

Aunque no hay confirmación oficial, apareció una nueva cuenta atrás que finaliza el 5 de mayo, lo que mantiene en vilo a los fans. Cada movimiento suma expectativa en torno a lo que podría ser uno de los anuncios más comentados del año.

oh my god we are really gonna have a taylor song in the toy story soundrack which only means we are getting new music song, i have a new reason to live now pic.twitter.com/UMFLhHGxoE — mar%u2E06%u2E09 (@poetswifts) May 2, 2026

Expectativa en aumento rumbo al estreno

Con estreno previsto para el 19 de junio de 2026, Toy Story 5 ya empieza a construir su narrativa fuera de la pantalla. Entre pistas, teorías y el posible desembarco de Taylor Swift, la franquicia vuelve a instalarse en el centro de la escena.

Si los rumores se confirman, la unión entre música y animación podría convertirse en uno de los grandes momentos del año y marcar un nuevo capítulo en la historia de Pixar.