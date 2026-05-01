Cindy Cats rompió todo en Buenos Aires: doble sold out, invitados de lujo y salto a los Premios Gardel

En su mejor momento, Cindy Cats no solo consolida su presente: lo expande y lo redefine.

La banda atraviesa una etapa clave, donde cada show se convierte en una experiencia irrepetible y cada paso suma peso en la historia reciente de la música argentina.

Con una identidad cada vez más sólida y una propuesta que rompe estructuras, el grupo demuestra que la música en vivo puede ser un territorio de riesgo, virtuosismo y conexión real.

Un regreso a las raíces que se convirtió en celebración

Luego de un 2025 explosivo -con dos Estadios Obras agotados y un Microestadio de Ferro repleto-, Cindy Cats decidió volver al origen. A ese lugar donde todo empezó: Amerika.

El martes 28 y miércoles 29, la banda protagonizó dos funciones completamente sold out, en un formato íntimo, sin vallas y con el público como parte central del show. Un regreso a la cercanía, a la mística del escenario circular y a la esencia de la jam session.

"Ninguna Cindy es igual a la otra", y esta vez lo dejaron más claro que nunca.

Un ensamble que transforma cada show en una experiencia irrepetible

Sobre el escenario, Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Isaí Palacios y Carlos Salas desplegaron todo su talento para construir un viaje musical sin límites.

Con una puesta cargada de energía y sensibilidad, las dos noches atravesaron el groove, el folklore, la potencia urbana y, por primera vez, la cumbia, marcando un nuevo hito en su evolución artística.

La propuesta fue tan sólida como vertiginosa: los hits del momento se deconstruyeron para renacer con el sello Cindy, confirmando que la improvisación y la técnica son el corazón del proyecto.

Invitados de lujo y cruces que hicieron historia

El regreso a Amerika también reunió a una lista impactante de artistas invitados: Trueno, Un Poco de Ruido, Dante Spinetta, Ángela Torres, FMK, Ramma, Ivonne, Fabro, Juan Quintero y Usted Señalemelo.

Cada uno aportó su universo y convirtió cada noche en algo único:

Trueno elevó la energía con "Estilo Sudaka" y "Fresh".





Ángela Torres brilló con su hit "Favorita" en su debut en una Cindy Cats Jam.





Dante Spinetta emocionó con "Pensando en ella", acompañado por arreglos de violín y cello.





Usted Señalemelo sorprendió con una versión hipnótica de "Seúl".





Juan Quintero aportó raíz y sensibilidad desde el folklore.





Cumbia, cypher y momentos inolvidables

Uno de los puntos más altos llegó con la incursión en la cumbia, en un crossover explosivo junto a Un Poco de Ruido, con Ivonne y FMK sumándose para convertir la sala en una fiesta total.

La potencia instrumental también se hizo sentir en temas como "Sábado", "Desencontrados" y el ya clásico momento de la Cypher, donde la banda conectó generaciones pasando de "Semen Up" a "Yendo de la cama al living" con una naturalidad impactante.

Entre versiones como "Circo Beat", el magnetismo de Fabro en "Virtual Diva" y el flow de Ramma en "Bicho de Ciudad", quedó claro que Cindy Cats funciona como un organismo vivo en constante transformación.

3 nominaciones y un presente imparable

En medio de la segunda noche, la banda celebró en vivo sus primeras 3 nominaciones a los Premios Gardel, consolidando su crecimiento:

Mejor álbum en vivo - "En vivo Vol. 1"





Mejor canción en vivo - "Sábado"





Mejor nuevo artista





Un reconocimiento que llega en el punto justo de su carrera.

Nuevas fechas confirmadas: 26 Y 27 DE AGOSTO | AMERIKA

El show también sirvió como escenario para anunciar lo que viene: Cindy Cats volverá a Amerika el 26 Y 27 DE AGOSTO, con nuevos invitados y un setlist renovado.

Tickets disponibles a partir del jueves 30 de abril a las 12 hs, únicamente a través de Plan Out.

Nuevas fecha de Cindy Cats en Amerika

La banda que redefine el vivo en Argentina

Más que un regreso, lo de Cindy Cats fue una declaración. En un contexto donde muchos repiten fórmulas, ellos apuestan por la improvisación, el riesgo y la identidad.

Con cada show, confirman que no hay dos iguales. Y en ese juego constante entre lo académico y lo callejero, entre la precisión y la libertad, construyen algo único: una experiencia que no solo se escucha, sino que se vive.

El camino sigue en ascenso, pero algo ya quedó claro: Cindy Cats no solo volvió a sus bases, las reinventó.