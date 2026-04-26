Farolitos presenta "Industria Argentina" y se prepara para abrir un show histórico de Pity Álvarez en Rosario

Con más de dos décadas de camino, Farolitos atraviesa una etapa de fuerte impulso.

La banda nacida en Rosario en 2001 vuelve a mostrarse activa con nuevos lanzamientos, presentaciones importantes y una noticia que potencia su presente: fueron elegidos para abrir el esperado show de Pity Álvarez en Rosario, una fecha que ya genera expectativa en el rock argentino.

Pero antes de ese momento, el grupo tendrá una parada clave en Buenos Aires con su presentación en Makena Cantina Club, donde además de repasar su repertorio mostrarán en vivo "Industria Argentina", su nueva canción.

"Industria Argentina", una canción con identidad y mirada colectiva

El nuevo tema llega como una declaración de principios. Con una impronta directa y un mensaje que busca conectar con lo cotidiano, Farolitos pone el foco en lo colectivo, el trabajo y esa capacidad de construir que atraviesa buena parte de la identidad argentina.

"Nosotros pensamos que Industria Argentina es algo tan simple como un mate cebado, un juego de camisetas deportivas tendidas al sol, hasta algo más complejo como el armado de un avión o una planta nuclear. Los argentinos sabemos y supimos hacer grandes cosas en conjunto, en colectivo, en equipo", expresaron desde la banda sobre el espíritu del tema.

La canción, según adelantan, tiene una estructura simple y frontal, pensada para hablarle a quienes sienten que todo cuesta más. Una búsqueda que conecta con la tradición del rock barrial y con una sensibilidad social muy presente en la historia del grupo.

Un show en Makena para reafirmar el vínculo con Buenos Aires

La fecha del 25 de abril en Makena aparece como mucho más que un recital.

Será una oportunidad para reencontrarse con su público porteño, presentar material nuevo y mostrar el presente de una banda que sigue expandiendo su recorrido.

Además de estrenar canciones recientes, Farolitos aprovechará el show para anticipar próximos movimientos, entre ellos una nueva presentación junto a Ojos Locos, otro nombre fuerte dentro de la escena.

Con una relación cada vez más sólida con el público bonaerense, la fecha funciona como un paso importante en esta nueva etapa.

Farolitos en Makena

La oportunidad de abrir una noche histórica junto a Pity Álvarez

Después de Makena llegará uno de los momentos más resonantes del año para el grupo: abrir el show de Pity Álvarez en Rosario.

No se trata de una fecha más.

Es un acontecimiento con peso propio.

La vuelta de una figura tan emblemática como Pity convierte esa noche en un evento especial, y que Farolitos haya sido la banda elegida para abrirlo suma una dimensión simbólica para su carrera.

Para un grupo nacido en Rosario y ligado a la tradición rockera de la ciudad, la cita tiene un valor todavía mayor.

Más de veinte años de camino y una etapa de expansión

Desde su formación en 2001, Farolitos construyó un recorrido sostenido dentro del rock argentino, especialmente fuerte en Rosario y su región. Con los años fue ampliando su llegada, consolidando una identidad propia y manteniendo una conexión genuina con su público.

Hoy, ese trayecto parece entrar en una fase de expansión.

Nuevas canciones, escenarios importantes y cruces con nombres históricos muestran a una banda que no mira su historia como pasado, sino como impulso.

Un presente que mira hacia adelante

Con "Industria Argentina", Farolitos no solo presenta una canción nueva.

También reafirma una manera de pensar el rock.

Con sensibilidad social, espíritu colectivo y una energía de barrio que sigue intacta, el grupo se proyecta hacia una etapa de crecimiento que combina raíces y renovación.

La fecha en Makena y la apertura del show de Pity Álvarez aparecen como dos hitos de ese momento.

Y dejan una sensación clara: Farolitos no solo celebra su recorrido, también está escribiendo un nuevo capítulo.



