Juku Ares lanza "Me gusta tu estilo" y abre una nueva era en el pop argentino

Dentro del nuevo mapa del pop argentino, Juku Ares viene consolidando una identidad propia.

Con una propuesta que cruza sensibilidad pop, energía alternativa y una impronta cada vez más personal, el artista construyó un recorrido que hoy entra en una nueva dimensión.

Tras el universo conceptual de SITCOM, Juku da un giro sonoro y creativo con "Me gusta tu estilo", un lanzamiento que no solo presenta una canción, sino el inicio de una nueva era.

Más directo, más visceral y con una búsqueda estética renovada, el artista apuesta por una etapa que promete expandir su sonido y su alcance.





El nuevo lanzamiento

El nuevo single de Juku Ares funciona como carta de presentación de un ciclo artístico distinto.

"Me gusta tu estilo" inaugura una serie de canciones atravesadas por una mirada más fresca, espontánea y energética, donde el artista rompe con estructuras anteriores para acercarse a un sonido más inmediato.

La canción propone un quiebre claro: menos filtros, más impulso creativo.

Un sonido más crudo y sin intermediarios

En esta nueva etapa, Juku apuesta por una producción más orgánica y personal.

No solo compone e interpreta: también produce y toca todos los instrumentos, reforzando una construcción sonora completamente propia.

Ese enfoque integral potencia una identidad más fuerte y le da al proyecto una dimensión distinta dentro del nuevo pop nacional.

Del universo de SITCOM a una reinvención artística

El lanzamiento llega después del recorrido de SITCOM, un álbum que amplificó su proyección y lo llevó a escenarios internacionales.

Con ese material, Juku Ares giró por distintos puntos del país como artista invitado de Jesse & Joy, además de llevar su música a México y España.

También compartió escenario con nombres como Chase Atlantic y Coti, consolidando experiencia y crecimiento.

Pero lejos de repetirse, eligió reinventarse.

Una nueva identidad para el pop argentino

Esta etapa muestra a un Juku Ares más enfocado en construir un lenguaje propio.

Con una estética sonora más potente, guitarras presentes, producción frontal y una energía renovada, el artista empieza a abrir un nuevo capítulo dentro de su carrera.

Un lanzamiento que anticipa más música

"Me gusta tu estilo" no aparece como un single aislado.

Es el primer movimiento de una serie de canciones que irán revelando esta nueva identidad artística, con una propuesta que apunta a profundizar su universo creativo. Todo indica que es apenas el comienzo.

Gira internacional y expansión de un proyecto en crecimiento

En paralelo a este nuevo lanzamiento, Juku Ares ya prepara una gira para presentar su nueva música en distintos países.

El tour contempla shows en:

Argentina

Uruguay

Perú

México

España





Una expansión que acompaña el momento de crecimiento que vive el proyecto.

Juku Ares y una nueva era que busca dejar marca

No todos los artistas convierten un single en una declaración de principios.

Con "Me gusta tu estilo", Juku Ares hace exactamente eso: inaugura una etapa donde la búsqueda artística gana profundidad, energía y personalidad.

Con nueva música, una gira internacional en marcha y un sonido que apuesta a romper su propia fórmula, el artista empieza a escribir uno de los capítulos más ambiciosos de su carrera.

Y todo indica que recién empieza.