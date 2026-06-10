El Indio Solari arrasa en Spotify: más de 30 canciones ingresaron al Top 50 tras su muerte

La muerte de Carlos "Indio" Solari generó una enorme repercusión en el mundo de la música y también en Spotify. Tras conocerse la noticia, miles de seguidores recurrieron a la plataforma para volver a escuchar las canciones que marcaron distintas etapas de sus vidas.

El fenómeno fue tan grande que más de 30 temas vinculados al artista lograron posicionarse dentro del Top 50 de las canciones más escuchadas en Argentina. Además, nueve de los diez primeros puestos del ranking quedaron en manos de canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La muerte del Indio Solari provocó un fenómeno sin precedentes en Spotify: más de 30 canciones de su repertorio ingresaron al Top 50 de Argentina

"Un ángel para tu soledad" encabezó la lista de reproducciones, seguida por clásicos como "Ji ji ji", "La bestia pop", "Un poco de amor francés", "Todo un palo" y "Vencedores vencidos".

La presencia del Indio también se extendió a gran parte del ranking con canciones emblemáticas como "Juguetes perdidos", "El pibe de los astilleros", "Motor psico", "Queso ruso", "Mi perro dinamita", "Luzbelito y las sirenas" y "El tesoro de los inocentes".

Las cifras reflejan el impacto que tuvo la noticia entre sus seguidores y reafirman la vigencia de una obra que continúa atravesando generaciones y ocupando un lugar central en la historia del rock argentino.