Madonna estrenó "Confessions II - The Film", el cortometraje que anticipa su próximo álbum

Madonna continúa generando expectativa por el lanzamiento de su próximo álbum, Confessions II, y acaba de presentar Confessions II - The Film, un cortometraje dirigido por TORSO que ya puede verse en YouTube tras su estreno en la 25ª edición del Tribeca Film Festival.

La producción, realizada por DIVISION en colaboración con Dolce&Gabbana, Maverick y Warner Records, cuenta con dirección musical de Stuart Price y funciona como una experiencia cinematográfica que acompaña las seis primeras canciones del nuevo disco: "I Feel So Free", "Good for the Soul", "One Step Away", "Bring Your Love" junto a Sabrina Carpenter, "Danceteria" y "Read My Lips" con Feid.

Sabrina Carpenter participa en Confessions II - The Film junto a Madonna con la canción "Bring Your Love"

Con una duración superior a los diez minutos, la obra se desarrolla como una única pieza audiovisual que combina música, narrativa y una fuerte impronta estética. A través de seis capítulos conectados entre sí, la película explora conceptos como la libertad, el deseo, la vida nocturna, la conexión humana y el poder transformador de la música y el baile.

La historia presenta a Madonna recorriendo distintos escenarios mientras es observada, perseguida y celebrada por un grupo de mujeres armadas con cámaras. El recorrido atraviesa espacios íntimos y públicos, desde habitaciones y baños de clubes nocturnos hasta escenarios abiertos y paisajes naturales, en una propuesta que reflexiona sobre temas presentes a lo largo de toda la carrera de la artista, como la fama, la intimidad, el dolor, la catarsis y la comunión con su público.

Uno de los momentos centrales de la película es el homenaje a Danceteria, el mítico club neoyorquino que fue clave en los comienzos de Madonna. Allí aparece Kate Moss, acompañada por una destacada lista de invitados que incluye a Arca, Benedict Cumberbatch, Cole Palmer, Debi Mazar, Honey Dijon, Joao Pedro, Richard E. Grant y Shygirl, entre otros.

La producción también cuenta con la participación de Lola Leon, hija de Madonna, quien aparece en el tramo final del cortometraje. Todo el vestuario estuvo a cargo de Dolce&Gabbana, que diseñó los looks de los protagonistas y de los más de 250 extras que forman parte del proyecto.