Olivia Rodrigo lanzó su tercer álbum de estudio y presentó el videoclip de "stupid song"

Olivia Rodrigo continúa consolidándose como una de las artistas más importantes de su generación. La ganadora del premio Grammy lanzó oficialmente su tercer álbum de estudio, "you seem pretty sad for a girl so in love", disponible en todas las plataformas digitales.

Junto con el estreno del disco, la cantante presentó el videoclip oficial de "stupid song", uno de los temas destacados del álbum. El video fue dirigido por Mitch Ryan y filmado en Nueva York, contando con la participación de la reconocida bailarina Tiler Peck junto a integrantes del New York City Ballet y del American Ballet Theatre.

Olivia Rodrigo presentó su tercer álbum de estudio, "you seem pretty sad for a girl so in love"

El lanzamiento llega después de una serie de importantes logros para la artista. El primer sencillo del álbum, "drop dead", convirtió a Rodrigo en la primera cantante en debutar los tres primeros sencillos de sus tres álbumes de estudio en el número uno.

Durante las últimas semanas, Olivia Rodrigo también celebró un nuevo récord en Spotify, al alcanzar nueve canciones con más de mil millones de reproducciones cada una. Además, sorprendió al público durante su presentación en Primavera Sound, donde interpretó en vivo por primera vez "what's wrong with me", junto a Robert Smith, líder de The Cure.

La cantante también estrenó el videoclip de "stupid song", grabado en Nueva York

El nuevo trabajo discográfico llega en la previa de "The Unraveled Tour", la gira mundial que comenzará en septiembre y que ya agotó más de un millón de entradas. La demanda obligó a sumar nuevas fechas y le permitió a la artista batir récords en escenarios emblemáticos de Estados Unidos y Europa.

Con este lanzamiento, Olivia Rodrigo abre un nuevo capítulo en su carrera, profundizando una propuesta artística que combina sensibilidad, madurez y una fuerte conexión con una generación que encuentra en sus canciones un reflejo de sus propias experiencias.