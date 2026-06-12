Zeballos presenta "Temblar el Planeta", la canción que acompaña el momento más importante de su carrera

Zeballos atraviesa el momento más importante de su carrera y lo celebra con el lanzamiento de "Temblar el Planeta", una canción que funciona como una fotografía de su presente artístico y personal.

A través de una letra íntima y directa, el artista recorre los momentos que marcaron su camino: la familia, el barrio, las primeras canciones y la perseverancia necesaria para alcanzar sus objetivos. El resultado es una obra inspiradora que refleja tanto su crecimiento como el vínculo que construyó con su público a lo largo de los años.

Zeballos lanzó "Temblar el Planeta", una canción que refleja su recorrido personal y artístico

El lanzamiento llega en un contexto muy especial. Este 12 de junio, Zeballos hará historia al convertirse en el primer rapero uruguayo en encabezar en solitario el Antel Arena de Montevideo, uno de los escenarios más importantes de Uruguay. Apenas un día después, el 13 de junio, cruzará el Río de la Plata para presentarse por primera vez en el Microestadio Ferro de Buenos Aires.

"Temblar el Planeta" se presenta así como la banda sonora perfecta para una etapa decisiva en la carrera del músico, que continúa consolidándose como una de las voces más destacadas de la escena urbana rioplatense.

El rapero uruguayo se prepara para dos hitos históricos: el Antel Arena de Montevideo y su debut en Ferro

Con este nuevo lanzamiento y dos shows que prometen ser históricos, Zeballos reafirma el gran presente que atraviesa y demuestra que los sueños construidos con trabajo y constancia pueden convertirse en realidad.

Mirá el nuevo videoclip de Zeballos "Temblar el Planeta"