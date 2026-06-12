Quién es Beret, el cantante denunciado por presunta agresión sexual días después de cantar ante el papa León XIV

El cantante español Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, quedó en el centro de la atención mediática luego de ser denunciado por una presunta agresión sexual y detenido en Sevilla, España. Según informó la agencia EFE, tras prestar declaración ante la Justicia, el artista fue puesto en libertad provisional con una orden de restricción respecto de la denunciante y la retención de su pasaporte por tres meses.

La situación tomó especial repercusión debido a que ocurrió apenas días después de que el músico participara en actividades vinculadas a la visita del papa León XIV a España. El pasado martes, Beret se presentó durante una vigilia juvenil celebrada en el Estadio Olímpico de Barcelona y, previamente, también había actuado en un encuentro multitudinario en Madrid.

Beret quedó en libertad provisional con medidas cautelares mientras avanza la investigación

¿Quién es Beret?

Nacido en Sevilla en 1996, Beret comenzó su carrera musical de manera independiente publicando canciones en YouTube, donde rápidamente ganó popularidad gracias a temas como "Lo siento", "Vuelve" y "Ojalá". Su propuesta mezcla elementos del pop, el rap, el reggae y la música urbana.

Con el paso de los años logró consolidarse como una de las voces más reconocidas de la música española, colaborando con artistas como Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Melendi, Vanesa Martín, Lola Índigo y Aitana.

En mayo de este año, Beret visitó Argentina en el marco de una gira que incluyó presentaciones en Córdoba, Buenos Aires y Rosario, donde repasó sus principales éxitos y adelantó canciones de su próximo álbum, "Lo bello y lo roto". El cantante mantiene una estrecha relación con el público argentino, que lo acompaña desde sus primeros lanzamientos y lo convirtió en uno de los artistas españoles con mayor convocatoria en el país.

Tras su actuación ante el Papa, el pasado martes, el propio Beret había compartido un mensaje en sus redes sociales: "Fue un placer enorme cantar en la vigilia del papa León XIV. Segunda vez que le canto a un papa".

Primeras consecuencias

La denuncia ya comenzó a impactar en su actividad profesional. Uno de los primeros efectos fue la cancelación de un concierto que tenía previsto realizar el próximo 10 de agosto en la ciudad española de Elche.

Según comunicó el gobierno municipal local, la presentación fue suspendida y ya se trabaja en la contratación de otro artista para reemplazarlo en la programación de las fiestas de verano. Además, otros municipios españoles analizan medidas similares mientras avanza la investigación judicial.

Por el momento, no trascendieron oficialmente detalles sobre la denuncia ni sobre la identidad de la denunciante. La causa continúa en etapa de investigación y la Justicia española deberá determinar los próximos pasos del proceso.