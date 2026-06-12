Maná regresa a la Argentina para celebrar sus 40 años: cuándo y dónde tocará

A pocas horas de encabezar la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México, Maná sorprendió a sus fanáticos con el anuncio de una nueva gira por Latinoamérica para celebrar sus 40 años de trayectoria.

La banda mexicana llevará su "Vivir Sin Aire Tour" a cinco estadios emblemáticos de la región, con fechas confirmadas en Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

Maná celebrará sus 40 años de trayectoria con una gira especial por los estadios más importantes de Latinoamérica

La parada argentina será el próximo 10 de diciembre en el Estadio River Plate, donde el grupo repasará los grandes clásicos que marcaron la historia del rock en español y que lo convirtieron en una de las bandas más exitosas de la música latina.

Con más de 50 millones de discos vendidos y una carrera que atravesó generaciones, Maná llega a este aniversario en plena vigencia. El anuncio de la gira coincide con su participación en la apertura del Mundial 2026, un evento seguido por millones de espectadores alrededor del mundo.

La banda mexicana volverá a la Argentina el próximo 10 de diciembre con un show en River Plate

Formada en Guadalajara en 1986, la agrupación liderada por Fher Olvera construyó un legado único gracias a canciones como "Rayando el Sol", "Oye Mi Amor", "Clavado en un Bar" y "Vivir Sin Aire". Además, su álbum "Dónde Jugarán los Niños" continúa siendo el disco de rock latino más vendido de la historia.

Ganadores de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y recientemente nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll, Maná celebrará estas cuatro décadas de música con una gira que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en Latinoamérica.