Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene fecha: cuándo salen a la venta las entradas

Lollapalooza Argentina anunció oficialmente su edición 2027 y confirmó que volverá a realizarse los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, el escenario que se convirtió en la casa del festival durante los últimos años.

A doce años de su desembarco en el país, el evento producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell continúa consolidándose como una de las citas musicales más importantes de la región, reuniendo cada año a miles de personas y a algunos de los artistas más destacados de la escena internacional.

Lollapalooza Argentina celebrará su edición número 12 los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en el Hipódromo de San Isidro

Cuándo salen a la venta las entradas para Lollapalooza Argentina 2027

La primera instancia de venta estuvo destinada a Lolla FAM, el programa exclusivo para quienes asistieron a cinco o más ediciones del festival. Los fanáticos habilitados recibieron un código personal para acceder a la compra anticipada de sus abonos.

Por su parte, la venta de los abonos Early Bird y la preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzó el 4 de junio a las 10 horas, con la posibilidad de adquirir los tickets en hasta seis cuotas sin interés.

Una vez agotado el stock de la preventa bancaria, se habilitará automáticamente la venta general, disponible con cualquier medio de pago a través de AllAccess.

Además, los clientes de Mi Personal podrán acceder a un 15% de descuento utilizando un código exclusivo disponible desde la aplicación de la compañía.

El festival anunció el inicio de la venta de entradas para una nueva edición que volverá a reunir música, arte y experiencias para miles de fanáticos

Los tipos de abonos disponibles

Como en cada edición, el festival ofrecerá distintas alternativas para vivir la experiencia según las preferencias de cada asistente.

El 3 Day Pass permitirá acceder a los tres días del festival y a todos los escenarios, además de las diferentes áreas temáticas, espacios gastronómicos y propuestas culturales del predio.

Por otro lado, el 3 Day Pass Plus sumará beneficios exclusivos como sectores preferenciales, espacios de descanso, wifi, baños exclusivos, lockers y atención personalizada.

La experiencia más completa será la del 3 Day Pass Lolla Lounge, que incluirá acceso a un área premium con vista lateral a los escenarios principales, servicios exclusivos y comodidades especialmente diseñadas para disfrutar del festival con mayor confort.

Doce años junto al público argentino

Luego de una edición que reunió a artistas de la talla de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, Lollapalooza ya comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición.

Más allá de los nombres que integren el próximo line-up, la organización destacó el papel fundamental del público argentino, reconocido mundialmente por su pasión y energía, características que convirtieron a Lollapalooza Argentina en una de las paradas más especiales del circuito internacional de festivales.