Cazzu, Tini, Emilia Mernes, Maria Becerra y Euge Quevedo alzan la voz: convocan a la marcha y piden justicia por Agostina Vega

El femicidio de Agostina Vega, la niña de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, generó una profunda conmoción en todo el país. Tras conocerse el hallazgo de sus restos en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, miles de personas expresaron su dolor e indignación en redes sociales, entre ellas importantes referentes de la música argentina.

Artistas como Cazzu, Emilia Mernes, Tini Stoessel, María Becerra, Ángela Torres y Euge Quevedo utilizaron sus plataformas para acompañar a la familia de la víctima, exigir justicia y volver a poner en agenda la problemática de la violencia de género.

Una de las publicaciones que más repercusión tuvo fue la de Tini Stoessel. La cantante compartió una fuerte reflexión tras conocerse el femicidio de Agostina Vega y el de Dulce Candia, la joven de 17 años asesinada en Misiones. "Sentir que ninguna está a salvo, que el miedo sigue siendo parte de nuestra realidad", escribió la artista, antes de preguntarse: "¿Hasta cuándo vamos a tener que nombrar a una más?".

a artista compartió una reflexión sobre el miedo y la violencia que atraviesan mujeres y niñas.

Su mensaje estuvo acompañado por el dato que compartieron numerosas organizaciones y referentes en el marco de Ni Una Menos: en los últimos 11 años se registró un femicidio cada 31 horas en Argentina.

Por su parte, Cazzu se sumó a la convocatoria por una nueva movilización de Ni Una Menos y utilizó sus redes para reclamar justicia por Agostina y por todas las víctimas de la violencia de género. La artista jujeña compartió publicaciones vinculadas a la marcha y a la necesidad de seguir visibilizando una problemática que continúa golpeando al país.

La cantante se sumó a la convocatoria por Ni Una Menos y reclamó justicia por Agostina Vega

Emilia Mernes también utilizó sus redes para difundir estadísticas sobre la violencia de género y los femicidios registrados durante 2026. Al igual que otras artistas, la entrerriana decidió amplificar información y llamados a la movilización, sumándose al reclamo colectivo de justicia.

Emilia difundió estadísticas sobre violencia de género y acompañó el reclamo colectivo en redes

Maria Becerra fue otra de las voces que se expresó públicamente. La cantante compartió cifras sobre los femicidios ocurridos en el país y acompañó el reclamo con un contundente mensaje: "Justicia por Agostina, justicia por Dulce, justicia por todas", una frase que rápidamente se replicó entre sus seguidores y otras usuarias de las redes sociales.

"Justicia por Agostina, justicia por Dulce, justicia por todas", expresó la cantante en sus redes sociales

Ángela Torres, en tanto, realizó una de las reflexiones más profundas sobre la violencia estructural que atraviesa a la sociedad. "No alcanza con conmovernos cuando la noticia aparece en los medios", escribió. Y agregó: "La violencia no empieza con un femicidio", poniendo el foco en las conductas y situaciones cotidianas que muchas veces son naturalizadas y que forman parte de una problemática mucho más amplia.

"La violencia no empieza con un femicidio", reflexionó la artista al referirse a la violencia estructural

Entre quienes también se pronunciaron estuvo Euge Quevedo. La cantante cordobesa convocó a la movilización que se realizó en Córdoba y expresó: "Justicia por Agostina, por Dulce, POR TODAS". Además, compartió una reflexión sobre la importancia de involucrarse en la causa: "Cada quien es libre de pensar diferente, de hacer una publicación y poner en la descripción lo que desee. Cuando hablamos de violencia hablamos de TODOS Y POR TODOS". Finalmente, destacó: "Me da mucho orgullo aquel que se suma a la causa para salir a la calle a pedir JUSTICIA".

Los mensajes de las artistas tuvieron una amplia repercusión en redes sociales y volvieron a poner el foco en una problemática que, a más de una década del primer Ni Una Menos, sigue movilizando a miles de personas en todo el país. El reclamo por justicia para Agostina Vega se convirtió en una de las principales consignas de una nueva jornada de lucha contra la violencia de género.