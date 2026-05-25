Tini Stoessel sorprendió a Rodrigo De Paul con un romántico mensaje de cumpleaños y revolucionó las redes: "Me cambiaste la vida..."

Desde que confirmaron su reconciliación, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no esconden su amor y cada aparición juntos genera repercusión. En este contexto, este domingo 24 de mayo el mediocampista de la Selección Argentina celebró su cumpleaños y la artista lo sorprendió con una tierna dedicatoria en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, "La Triple T" compartió un álbum con distintas imágenes y videos de la intimidad de la pareja. Allí se pudieron ver escenas románticas, viajes, momentos cotidianos y hasta una divertida grabación donde ella aparece rapándole el pelo al futbolista.

Junto a la publicación, Stoessel escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral. "Feliz cumpleaños mi amor, sos lo más lindo que tengo en este mundo, me cambiaste la vida. Te amo con todo el corazón", expresó la cantante, dejando en claro el gran presente sentimental que atraviesan.

El posteo explotó en cuestión de horas y superó el millón de "me gusta", además de acumular miles de comentarios de seguidores que celebraron el romance y les dejaron mensajes cargados de cariño. Como suele ocurrir con cada movimiento de la pareja, las redes sociales se llenaron de repercusiones.

El romántico mensaje que Tini Stoessel le dedicó a Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).

Mientras tanto, Tini y Rodrigo continúan mostrándose más unidos que nunca. Las demostraciones públicas de amor ya son una constante y sus fanáticos siguen cada paso de una de las parejas más populares del momento.

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul





Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).

Las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).