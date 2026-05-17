La conmovedora reflexión de Tini Stoessel que reavivó las versiones sobre su pelea con Emilia Mernes: "No tengan miedo de denunciar..."

Tiempo atrás, cuando empezaron a circular distintas especulaciones sobre la relación entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, salió a la luz una fuerte versión sobre una traumática experiencia que habría atravesado la "Triple T" años atrás. Aunque nunca confirmó públicamente esa historia, en las últimas horas la cantante sorprendió con un profundo discurso en uno de sus shows.

Tras el "unfollow" masivo que recibió Emilia por parte de figuras como Tini, María Becerra y La Joaqui, Rodrigo Lussich reveló en "Intrusos" cuál habría sido el verdadero origen del conflicto. Según contó el conductor, la pelea empezó luego de que la novia de Rodrigo De Paul le confiara a su colega una delicada situación de abuso, presuntamente relacionada con un productor cercano a Alejandro Stoessel. El escándalo habría explotado tiempo después, cuando la intérprete de ".mp3" decidió sumar a ese mismo hombre a su proyecto musical.

Incluso, el conductor del ciclo de América TV contó detalles de la supuesta escena y aseguró: "Ella se lo contó a Emilia y a amigas. Cuando fue de invitada al show de Emilia a cantar, se encuentra con que Emilia contrató al mismo productor que ella denunció". Desde entonces, las versiones sobre una ruptura definitiva entre las cantantes no dejaron de crecer.

En medio de las repercusiones por estas versiones, este sábado, Tini se presentó en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta con su recital "Futttura". Allí, además de repasar sus hits, frenó unos minutos el show para hablarle directamente al público con un mensaje cargado de emoción. "Que injusto muchas cosas. Es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa. Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo", expresó ante miles de fanáticos.

Tini Stoessel se presentó en Salta. (Foto: Instagram/ @tinistoessel).

Luego, para concluir, la "Triple T" profundizó aún más su reflexión y pidió que las mujeres se animen a hablar. "No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar. Y también espero que seamos más escuchadas", sostuvo. Sus palabras rápidamente se viralizaron y muchos seguidores relacionaron el discurso con las versiones que la rodean desde hace meses.