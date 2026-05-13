Enzo Fernández y Valentina Cervantes anunciaron su nuevo emprendimiento familiar: "Empieza un sueño..."

Después del festejo de cumpleaños de su hija, Enzo Fernández y Valentina Cervantes volvieron a quedar en el centro de la escena al anunciar el nuevo emprendimiento familiar que preparan desde hace meses. La noticia llamó rápidamente la atención de sus seguidores, que reaccionaron con entusiasmo ante este nuevo paso de la pareja.

La influencer fue la encargada de compartir la novedad en sus redes sociales. A través de una historia de Instagram, mostró una producción fotográfica en blanco y negro junto al jugador de la Selección Argentina y sus hijos, Olivia y Benjamín.

"Nuevo proyecto con mucho amor y dedicación. Espero que les guste tanto como a nosotros. Falta muy poco", escribió Valentina sobre la postal promocional, acompañando el texto con un reloj de arena y la cuenta oficial de la firma. En pocas horas, el anuncio explotó entre los usuarios y generó miles de reacciones.

Entre los comentarios sorprendió el mensaje de Enzo, quien escribió: "Hoy empieza algo más grande que una marca. Empieza un sueño construido en familia, con tiempo, dedicación y mucho amor".

El posteo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández. (Foto: Instagram/ @valucervantes).

En las fotografías, toda la familia apareció vistiendo outfits deportivos con el nombre "Twenty four". Por lo que todo indicaría que el proyecto estará enfocado en la moda urbana y las tendencias vinculadas al street style.

Así, después de los rumores que surgieron cuando Cervantes abandonó "MasterChef Celebrity" para volver a Inglaterra junto a Fernández, la pareja se muestra más unida que nunca y ahora decidió apostar por un nuevo desafío laboral compartido.



