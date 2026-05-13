Andrés Ciro, de Los Piojos, muy enamorado de Luli Bass: "Mi hermosa"

Andrés Ciro Martínez sorprendió al mostrar en sus redes sociales el momento sentimental que atraviesa junto a Luli Bass, la bajista de Los Piojos. En medio de un viaje por Estados Unidos, el cantante compartió varias postales en sus historias de Instagram y publicó algunas imágenes muy románticas junto a su novia.

En una de las fotos se los puede ver abrazados frente al espejo de un ascensor mientras se sacaban una selfie. Luli aparece abrazada al músico y con una gran sonrisa. "Yo solamente esperaba el ascensor", escribió él con humor sobre la postal descontracturada.

En otra de las historias, el cantante compartió una tierna imagen donde aparece besando a la bajista en la mejilla mientras ella sonríe a cámara. "Mi hermosa", expresó él para dejar en evidencia el presente amoroso que viven.

Andrés Ciro Martínez junto a su novia, Luli Bass, quien también es bajista de Los Piojos.

Además de las románticas postales, Ciro mostró algunos de los paseos que hicieron por distintos puntos turísticos de Estados Unidos. Entre otras imágenes, mostró un local de ropa en Memphis y contó: "Probándome ropa en donde se vestía Elvis Presley".

Recordemos que fue en noviembre del año pasado cuando la bajista les hizo frente a los rumores de romance y terminó por confirmar su noviazgo con el músico. "Feliz cumpleaños, mi amor", había escrito la artista en ese momento en una historia que le dedicó junto a una foto de su novio en el escenario. Como si eso fuera poco, Ciro compartió la publicación en sus historias y le respondió de forma cariñosa. "Gracias, hermosa", contestó.

El verdadero nombre de Luli es Luciana Valdés, pero en el ambiente fue bautizada. Tiene 35 años y más de dos décadas de experiencia tocando con grandes monstruos del rock y el blues. Su talento despertó la curiosidad mediática cuando participó en la exitosa seguidilla de conciertos que ofrecieron Los Piojos en su regreso tras 15 años. Así "esa chica" tuvo la desafiante responsabilidad de ocupar el lugar de Miguel Ángel "Micky" Ro dríguez, el bajista fundador que no participa en esta nueva etapa de la banda debido a diferencias con sus excompañeros, episodio que generó una suerte de escándalo e internas.