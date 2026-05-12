Sofía "La Reini" Gonet confirmó su participación en "Popstars" y reveló cuál será su rol: "Me llegó la hora de cumplir un sueño..."

A pesar del escándalo que protagonizó con Homero Pettinato tras la separación, Sofía "La Reini" Gonet parece atravesar un gran presente laboral. Luego de quedarse con el segundo puesto en "MasterChef Celebrity", la influencer anunció que formará parte de "Popstars", el nuevo proyecto de Telefe.

Este martes, la joven sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales una producción de fotos inspirada en la estética de los años 2000 para promocionar la nueva edición del emblemático ciclo musical que marcó una generación y del que surgieron grupos como Bandana y Mambrú.

"Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes. ¿Que esperás para anotarte? Podes hacerlo en mitelefe.com y esten atentos a más novedades", escribió La Reini junto a las imágenes.

A su vez, mostró el detrás de escena de la campaña que grabó para el canal. En los videos se la vio posando con distintos looks dosmileros, accesorios llamativos, lentes de sol y carteras, mientras un equipo de producción, cámaras y directores seguían cada detalle de la sesión en un estudio con fondos blancos y azules.

Sofía Gonet anunció su participación en "Popstars". (Foto: Instagram/ @sofigonet).

De esta manera, Telefe continúa armando el equipo de "Popstars" con Sofía Gonet y Nicolás Vázquez, quien estará al frente de la conducción. Mientras tanto, el jurado del ciclo todavía sigue siendo una incógnita, especialmente después de que Lali Espósito desmintiera los rumores que la vinculaban al proyecto.

Cabe recordar que La Reini ya trabajó en las redes del canal en 2024, cuando formó parte del streaming que reaccionaba en vivo a lo que sucedía en el programa de Susana Giménez. Gracias a esa experiencia, muchos creen que ahora buscarán potenciar aún más su perfil como host digital dentro del nuevo proyecto televisivo.