Maria Becerra y su regreso a Buenos Aires: cuándo salen las entradas, preventa, precios y ubicaciones para sus shows en el Movistar Arena

Después de hacer historia con sus multitudinarios shows en el Estadio River Plate, Maria Becerra prepara un nuevo capítulo en su carrera y vuelve a encontrarse con su público de Buenos Aires con una propuesta completamente inmersiva. La artista anunció dos presentaciones en el Movistar Arena para el 13 y 14 de noviembre, donde llevará por primera vez su universo QUIMERA en formato 360°.

Maria Becerra llevará QUIMERA al Movistar Arena con una impactante puesta 360°

Lejos de repetir fórmulas, Maria apuesta por una experiencia diferente, con un escenario central pensado para borrar la distancia con sus fans y generar una conexión desde todos los ángulos. Esta nueva puesta forma parte del QUIMERA TOUR, la gira con la que recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica presentando en vivo su álbum más conceptual y personal hasta la fecha.

QUIMERA representa una nueva etapa artística para la cantante, quien expande su narrativa a través de alter egos como Maite, Jojo, Shanina y Gladys, construyendo una identidad visual y performática que atraviesa cada canción y cada show. Tras romper récords como la primera mujer argentina en presentarse en River y convocar a más de 130 mil personas, ahora buscará trasladar esa magnitud a una experiencia más cercana y envolvente.

Después de hacer historia en River, Maria Becerra inicia una nueva etapa con un espectáculo inmersivo

Entradas: cuándo y dónde comprarlas

La preventa exclusiva para clientes Banco Macro Visa comenzará el jueves 14 de mayo a las 13 horas. En tanto, la venta general se habilitará el viernes 15 de mayo, también desde las 13 horas.

Las entradas podrán conseguirse a través del sitio oficial del Movistar Arena. Además, los clientes Banco Macro Visa podrán acceder a 6 cuotas sin interés durante la preventa.

Maria Becerra apuesta a una experiencia 360° en el Movistar Arena con entradas que van desde los $60.000

Precios y ubicaciones para ver a María Becerra en el Movistar Arena

De cara a los shows del QUIMERA TOUR en formato 360°, ya se conocieron los valores de las entradas y la distribución de los sectores dentro del recinto. Los precios, sin cargo por servicio, quedaron establecidos de la siguiente manera:

Campo: $85.000

$85.000 Platea Baja 1: $150.000

$150.000 Platea Baja 2: $120.000

$120.000 Platea Alta 1: $75.000

$75.000 Platea Alta 2: $60.000





El show contará con escenario central 360°, permitiendo una visión envolvente desde todos los sectores del arena.