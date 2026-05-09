Maria Becerra encendió la expectativa por el "Quimera Tour" y revolucionó a sus fans con un anuncio explosivo

La carrera de Maria Becerra atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria. Luego de marcar un antes y un después con sus históricos shows en el Estadio River Plate, la cantante volvió a sacudir las redes sociales al comenzar a compartir las primeras pistas de su esperado "Quimera Tour", una gira que expandirá el universo artístico de su más reciente disco de estudio.

La intérprete de hits internacionales confirmó que el tour comenzará a tomar forma en los próximos días y generó una enorme repercusión entre sus seguidores, que esperan ansiosos conocer las ciudades y fechas oficiales.

Un fenómeno que nació tras conquistar River Plate

En diciembre, La Nena de Argentina hizo historia al presentarse con un imponente show 360° completamente sold out en River ante más de 130 mil personas. Con ese récord, se convirtió en la única mujer argentina en llenar el estadio a máxima capacidad, consolidando así uno de los momentos más emblemáticos de su carrera.

Ese espectáculo no solo confirmó su enorme presente artístico, sino que además funcionó como el punto de partida para la nueva etapa conceptual que desarrolló con "QUIMERA", un álbum donde profundiza una narrativa visual, estética y performática mucho más ambiciosa.

El universo "QUIMERA": alter egos, estética y una narrativa cinematográfica

El disco representa una transformación artística para la cantante. A través de distintos alter egos -Maite, Jojo, Shanina y Gladys-, la artista construyó una identidad múltiple que combina música, actuación, visuales y una fuerte impronta conceptual.

Cada personaje refleja una faceta distinta de su personalidad artística y le permite explorar nuevos lenguajes dentro de su obra. Con esta propuesta, María apuesta por un formato más cinematográfico, algo que ya comenzó a desplegar tanto en sus videoclips como en sus presentaciones en vivo.

La idea ahora será trasladar toda esa experiencia a los escenarios de Latinoamérica con una puesta en escena inmersiva y de gran impacto visual.

El mensaje que revolucionó Instagram

La cantante utilizó sus redes sociales para comenzar a anticipar oficialmente el tour y dejó un mensaje que desató la locura entre sus seguidores.

"EMPIEZA EL QUIMERA TOUR, qué ganas de por fin reencontrarme con tantos de ustedes en esta gira 360, LA SEMANA QUE VIENE LANZAMOS LAS PRIMERAS FECHAS AAAAAAA", escribió la artista en su cuenta de Instagram.

La publicación rápidamente acumuló miles de comentarios y reacciones de fanáticos de distintos países que esperan verla en vivo durante esta nueva etapa.

Un presente arrollador en plataformas digitales

El impacto de Maria Becerra también se refleja en los números que mantiene en las principales plataformas musicales.

Actualmente, la artista supera los 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, cuenta con más de 5 millones de suscriptores en YouTube y acumula más de 12 mil millones de reproducciones entre todos sus videoclips.

Estas cifras la posicionan como una de las artistas argentinas más escuchadas y con mayor proyección internacional de la actualidad.

Una gira que promete convertirse en otro hito de su carrera

Todo indica que el "Quimera Tour" será uno de los proyectos más ambiciosos de María Becerra. Con una propuesta visual impactante, una narrativa conceptual cada vez más sólida y una conexión única con su público, la cantante se prepara para abrir un nuevo capítulo en su carrera y llevar su universo artístico a lo más alto de Latinoamérica.



