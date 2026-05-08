Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo salen a la venta las entradas

Ángela Torres sorprendió a sus seguidores al anunciar uno de los desafíos más importantes de su carrera musical: su primer show en el Movistar Arena. La noticia fue revelada en vivo durante su participación en Nadie Dice Nada, el ciclo de Luzu TV, donde compartió la emoción del momento junto a sus compañeros.

"La semana que viene salgo a la venta con un Movistar Arena para diciembre", expresó la artista al aire, generando una inmediata reacción de sorpresa y festejo dentro del estudio. Minutos después, la noticia comenzó a circular en las redes sociales del programa y entre sus fanáticos, que celebraron este nuevo paso en su carrera.

Ángela Torres confirmó su primer show en el Movistar Arena

Poco después del anuncio, Ángela compartió el flyer oficial del recital y confirmó que el show se realizará el próximo 9 de diciembre con producción de Fénix Entertainment Group.

A través de sus redes sociales, la cantante escribió: "No puedo creer que estoy subiendo esto... Movistar Arena en diciembre", dejando en claro la emoción que representa este momento para su presente artístico.

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas para Ángela Torres estarán disponibles a partir del jueves 14 de mayo a través del sitio oficial del Movistar Arena. Por el momento, no se dieron a conocer los valores ni las ubicaciones, aunque se espera que en los próximos días se compartan más detalles sobre la venta.

La noticia llega en un gran momento para Ángela Torres, quien viene de agotar tres funciones consecutivas en el Teatro Gran Rex, uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

Con esa serie de shows, la artista confirmó su crecimiento dentro de la escena y su fuerte conexión con el público, consolidándose como una de las grandes promesas del pop argentino de su generación.