La Reina del Flow llega a Buenos Aires: cuándo y dónde comprar las entradas

El fenómeno mundial de La Reina del Flow sigue expandiendo su universo y ahora desembarcará en la Argentina con un espectáculo en vivo que promete emocionar a miles de fans. El próximo 14 de septiembre, el elenco original de la exitosa producción colombiana se presentará en el Movistar Arena con La Reina del Flow en Concierto, una propuesta que llevará al escenario la música, los personajes y la historia que conquistó al mundo.

Ganadora del International Emmy Awards a Mejor Telenovela, la producción de Caracol Televisión fue vista en más de 180 países y se convirtió en una de las series en español más vistas de Netflix, alcanzando cifras récord con sus distintas temporadas.

La Reina del Flow llega por primera vez a Buenos Aires con un show que promete revivir la historia

Ahora, esa historia da el salto definitivo de la pantalla al escenario con una experiencia inmersiva que combina música en vivo, narrativa, actuación y visuales de alto impacto para revivir la historia de Yeimy Montoya, uno de los personajes más queridos de la ficción.

El espectáculo contará con la participación del elenco original encabezado por María José Vargas como Yeimy Montoya, junto a Carlos Torres, Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury, Juan Palau y Jay Torres.

El elenco original de La Reina del Flow se subirá al escenario del Movistar Arena

Además, el show incluirá en vivo algunos de los temas más emblemáticos de la serie, como Perdóname, Reflejo, Fénix, Estamos perdiendo el tiempo y Que arda el fuego, canciones que ya acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Luego de una gira arrasadora por España, donde agotaron entradas en escenarios como el Movistar Arena, el fenómeno se prepara para conquistar Latinoamérica, y Buenos Aires será una de sus primeras grandes paradas.

Entradas: cuándo y dónde conseguirlas

Los tickets para vivir La Reina del Flow en vivo ya tienen fecha de salida. Las entradas estarán disponibles desde mañana, viernes 8 de mayo a las 13:00 horas y podrán adquirirse únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.