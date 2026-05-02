A Perfect Circle regresa a la Argentina tras 13 años con show en el Malvinas Argentinas

A Perfect Circle confirmó su esperado regreso a la Argentina luego de más de una década. La cita será el próximo 28 de noviembre en el Microestadio Malvinas Argentinas, en el marco de una ambiciosa gira internacional que recorrerá más de 20 destinos alrededor del mundo.

La banda liderada por Maynard James Keenan y Billy Howerdel repasará los grandes éxitos de su carrera en un show que promete ser uno de los eventos más destacados del año para los fanáticos del rock alternativo.

A Perfect Circle vuelve a Buenos Aires tras 13 años con un show en el Microestadio Malvinas Argentinas

La expectativa es alta: su última visita al país fue en 2013, en una presentación que dejó una fuerte huella en el público argentino. Este regreso marca un nuevo capítulo en su vínculo con la región, dentro de un tour que incluye paradas en Europa y Oceanía.

La noche contará además con la participación especial de Puscifer, el proyecto paralelo de Keenan, que aportará una propuesta multidimensional que combina música, artes visuales y performance.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 6 de mayo a las 14 hs a través del sistema LivePass, con todos los medios de pago habilitados.

Su regreso a Buenos Aires no solo celebra más de 25 años de carrera, sino que también promete un recorrido por su legado musical en un show que ya genera gran expectativa entre sus seguidores.