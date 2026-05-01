Cindy Cats volvió a sus raíces, agotó dos fechas y anunció nuevos shows en Buenos Aires

Cindy Cats protagonizó un regreso cargado de significado: volvió a Amerika, el espacio donde nació su historia, y lo hizo con dos funciones completamente agotadas que reafirmaron su presente como una de las propuestas más innovadoras de la escena local.

Cindy Cats volvió a Amerika con dos shows agotados y una puesta íntima que recuperó la esencia de sus jams en vivo

Luego de un 2025 consagratorio -con shows en Estadio Obras Sanitarias y el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri completamente llenos- la banda eligió volver a un formato íntimo, sin vallas y con el público como protagonista, recuperando la esencia de sus primeras jams.

Cada noche fue distinta. Con una propuesta basada en la improvisación, el virtuosismo instrumental y la fusión de géneros, Cindy Cats desplegó un show donde convivieron el groove, el folklore, lo urbano y hasta incursiones en la cumbia. El resultado: una experiencia dinámica y única, donde los hits se transformaron bajo su impronta.

El escenario también fue espacio de cruces memorables. Pasaron invitados como Trueno, Dante Spinetta, Ángela Torres, Usted Señalemelo, Ramma, Juan Quintero y el colectivo Un Poco de Ruido, entre otros, aportando matices que hicieron de cada fecha una experiencia irrepetible.

Uno de los momentos más celebrados fue la incursión en la cumbia, que desató una verdadera fiesta en la sala, ampliando aún más el universo sonoro del grupo.

Con invitados como Trueno, Dante Spinetta y Ángela Torres, cada noche tuvo cruces únicos y momentos irrepetibles

Además del show, la segunda noche tuvo un condimento especial: la celebración de sus primeras nominaciones a los Premios Gardel 2026, donde compiten en las categorías Mejor Álbum en Vivo ("En vivo Vol. 1"), Mejor Canción en Vivo ("Sábado") y Mejor Nuevo Artista.

Como broche de oro, la banda anunció su regreso a Amerika los días 26 y 27 de agosto, con nuevas propuestas, invitados y un setlist renovado. Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 30 de abril a las 12 hs, exclusivamente a través de Plan Out.

La banda confirmó su regreso el 26 y 27 de agosto con nuevas fechas en Amerika

Más que un regreso, Cindy Cats confirmó que su proyecto sigue en expansión: una combinación de técnica, riesgo y conexión con el público que los posiciona como una de las experiencias en vivo más potentes de la música argentina actual.