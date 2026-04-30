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Milo J llega al Tiny Desk tras arrasar en los Premios Gardel 2026 con 18 nominaciones

El artista argentino presenta su esperada sesión en el formato más influyente de la música, con un repertorio centrado en La Vida Era Más Corta y acompañado por Agarrate Catalina.

Cecilia Andrea Bello

Milo J da un nuevo paso clave en su carrera y llega al Tiny Desk Concerts, uno de los formatos más prestigiosos de la música global. La sesión se estrena hoy, jueves 30 de abril a las 13 hs (Argentina), marcando un nuevo hito en la proyección internacional del artista de Morón.

El anuncio llega en un momento de máxima exposición: Milo J fue uno de los grandes protagonistas de los Premios Gardel 2026, donde obtuvo 18 nominaciones, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la escena actual.

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 Milo J llega al Tiny Desk tras consagrarse con 18 nominaciones a los Premios Gardel 2026 

Para esta presentación, el artista apuesta por un formato íntimo y acústico, con un repertorio centrado en La Vida Era Más Corta, el disco con el que llevó el cancionero popular latinoamericano al mainstream. En el Tiny Desk estará acompañado por Agarrate Catalina, sumando una impronta rioplatense que refuerza la identidad del proyecto.

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Con apenas 19 años, Milo J viene construyendo un universo artístico propio que cruza el trap con el folklore argentino, donde conviven la memoria, las raíces y una narrativa profundamente emocional.

El impacto de su último álbum fue inmediato: se convirtió en uno de los lanzamientos más importantes del año y agotó funciones en distintos países, incluyendo una gira con fuerte recepción en México.

Con su llegada al Tiny Desk, Milo J confirma su proyección global y reafirma una identidad artística que conecta lo íntimo con lo colectivo, llevando la música argentina a uno de los escenarios más influyentes del mundo.

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