Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

El Mundial 2026 continúa desplegando sus ceremonias inaugurales en las tres sedes organizadoras y este viernes 12 de junio será el turno de Estados Unidos. Antes del encuentro entre el seleccionado local y Paraguay, el SoFi Stadium de Los Ángeles será escenario de un espectáculo que reunirá a algunas de las estrellas más importantes de la música internacional.

Entre los artistas confirmados se encuentran Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla, conformando un line up que refleja la diversidad cultural y musical que caracteriza a la ciudad de Los Ángeles. Según informó la FIFA, el show comenzará a las 16:30 hora local (20:30 en Argentina) y buscará combinar entretenimiento, innovación tecnológica y una fuerte identidad cultural.

Uno de los momentos más esperados será la participación de LISA, reconocida mundialmente por su carrera como integrante de BLACKPINK y por su exitoso recorrido solista. Su presencia marca además uno de los desembarcos más importantes del K-pop en una ceremonia de apertura mundialista.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó la relevancia de estas celebraciones al señalar que las ceremonias de México, Canadá y Estados Unidos buscan unir "la música, la cultura y el fútbol" en una propuesta que represente tanto la identidad de cada país anfitrión como el espíritu global del torneo.

La ceremonia estadounidense llega apenas horas después del multitudinario espectáculo realizado en el Estadio Azteca de México, donde participaron artistas como Shakira, J Balvin, Ryan Castro y Maná, en una apertura que fue seguida por millones de espectadores alrededor del mundo.