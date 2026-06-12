Carlo Ancelotti confirmó que Neymar se pierde el debut de Brasil en el Mundial 2026: "Esperamos que pueda reincorporarse..."

Neymar, que ingresó en la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026 por la ventana, se recupera de una lesión de grado II en el gemelo derecho y aún no ha entrenado con el resto de sus compañeros desde que empezó la concentración de la Canarinha.

La expectativa es que el astro se reincorpore al grupo el próximo 17, dos días antes del duelo ante Haití.

Sea como fuera, la participación del atacante para el debut ante Marruecos mañana, por la primera fecha del Grupo C, está totalmente descartada; siendo muy remota la chance de hacerlo en el segundo encuentro. Probablemente esté disponible para la tercera fecha, ante Escocia.

Sobre el tema, Carlo Ancelotti dijo en conferencia de prensa: "Neymar está trabajando muy duro para recuperarse lo antes posible. Esperamos que pueda reincorporarse al equipo la semana que viene".

"Su calidad técnica es indiscutible, pero también lo son su experiencia y el ejemplo que da al resto del equipo", cerró el entrenador.