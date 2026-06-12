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DESPEDIDA

Muy emocionado: Ander Herrera se despidió de Boca

Ander Herrera no iba a ser tenido en cuenta por el Vasco Arruabarrena y puso fin a su ciclo en Boca Juniors con un emotivo video.

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 La llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador de Boca comenzó con decisiones fuertes y ya le informó a varios jugadores que no serán tenidos en cuenta. Entre ellos aparece Ander Herrera, que este viernes se despidió con un emotivo video.

"Hola bosteros. Estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente, esta vez va a ser como hincha para el resto de mi vida", comenzó el español de 36 años. 

"Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club de jugar aquí, uno de los sueños que he tenido durante mi carrera, haber podido representar a este club, usar estos colores", agregó.

Por otro lado, también le agradeció "a Román" y le deseó "lo mejor al nuevo cuerpo técnico, muchísimos éxitos, que serán de todos nosotros, los que queremos a este club".

"Ha sido un año y medio maravilloso. He conocido gente increíble, compartí vestuario con compañeros que consideraré amigos para toda la vida. Espero venir seguido a La Bombonera. El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar. Gracias por todo y aguante Boca", concluyó entre lágrimas.

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