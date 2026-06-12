Bomba: Martín Demichelis se va del Mallorca y dirigirá en la Bundesliga

Dos semanas después de haber renovado su contrato en Mallorca, con el que no pudo evitar el descenso a la Segunda División, Martín Demichelis seguiría su carrera en la Bundesliga.

El destino de Micho sería RB Leipzig, ante la inminente salida de su técnico Ole Werner.

Jürgen Klopp, quien se desempeña como director deportivo, lo pidió expresamente para que tome las riendas de un plantel que viene de hacer una gran temporada.

El equipo finalizó tercero en el pasado torneo, solo por detrás de Bayern Munich y Borussia Dortmund, y logró clasificarse a la próxima Champions League.

Todavía resta que se abone la cláusula de rescisión de tres millones de euros, pero todo está encaminado para que Demichelis tome las riendas del conjunto de la bebida energizante de cara al próximo semestre.