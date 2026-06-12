Pierre Gasly recuperó el podio en Mónaco tras una decisión de último momento de la FIA

La Fórmula 1 quedó sacudida por una decisión de último momento: la FIA anuló las sanciones que habían relegado a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco y restituyó el tercer puesto que había conseguido en pista con Alpine.

El piloto francés había cruzado la meta en la tercera posición, pero dos penalizaciones de cinco segundos por supuestas infracciones al límite de velocidad en el pit lane lo hicieron caer hasta el séptimo lugar. Sin embargo, Alpine presentó una apelación que fue aceptada tras una revisión técnica realizada por las autoridades deportivas.

Según se informó, la investigación detectó que el sistema utilizado para controlar la velocidad en boxes había recibido datos incorrectos sobre la longitud del carril rápido, lo que provocó una sobreestimación de la velocidad del monoplaza de Gasly. A partir de esa evidencia, los comisarios decidieron revocar ambas sanciones y restablecer el resultado original.

"Acogemos con satisfacción la decisión de la FIA", señaló Alpine en un comunicado, en el que agradeció la transparencia del proceso y confirmó que el equipo ya está enfocado en el Gran Premio de Barcelona.

Con la corrección de la clasificación, Gasly pasó a sumar 35 puntos en el campeonato de pilotos y se ubicó octavo en la tabla. Alpine, por su parte, alcanzó las 50 unidades y se mantuvo en la quinta posición entre los constructores.

La resolución puso fin a una de las mayores polémicas de la temporada y devolvió al piloto francés un podio que había perdido varias horas después de haber celebrado en las calles de Montecarlo.